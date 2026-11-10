Hafencity-Schüsse, Leichen bei Stuttgart: Verdächtiger tot

Hamburg/Eningen unter Achalm (dpa) - Schüsse in der Hamburger Hafencity, der mutmaßliche Täter tot in einem Zimmer des Elbphilharmonie-Hotels gefunden und zwei Leichen südlich von Stuttgart: Noch sind viele Fragen offen, nachdem in der Hafencity zwei Menschen mutmaßlich durch Schüsse verletzt worden sind und der mutmaßliche Täter, ein 68-jähriger Deutscher, sich ersten Erkenntnissen zufolge selbst getötet hat. Das Motiv der vorangegangenen Tat in Württemberg liege wohl im privaten Bereich, sagte ein Polizeisprecher und sprach von einer familiären Vorbeziehung. Nach Informationen des Südwestrundfunks soll der Verdächtige aus Baden-Württemberg kommen.

Die Mordkommission des Landeskriminalamtes ermittelt in dem Fall. Ersten Erkenntnissen zufolge ist zudem ein Zusammenhang mit einer Tat im Großraum Stuttgart möglich. Dort waren in einer Wohnung in Eningen unter Achalm am Vormittag zwei Tote gefunden worden. Die Polizei sowohl in Reutlingen als auch Hamburg prüft nach eigenen Angaben einen Zusammenhang. Man sei dazu in Kontakt.

Eningen unter Achalm ist eine Gemeinde mit rund 11.500 Einwohnern und liegt am Fuß des Albtraufs, östlich von Reutlingen. Weitere Details zu den Opfern nannte die dortige Polizei auf Nachfrage zunächst nicht, etwa zum Geschlecht oder zur Auffindesituation der Toten.

Zwei Verletzte in Krankenhäuser

In Hamburg war der Polizeieinsatz gestartet, nachdem ein Mann mögliche Schüsse gehört und die Polizei alarmiert hatte. «Die entsandten Einsatzkräfte haben dann in einem Treppenhaus zwei verletzte Personen aufgefunden, mutmaßlich mit Schussverletzungen», sagte der Hamburger Polizeisprecher dazu.

Die beiden Verletzten, eine Frau und ein Mann, wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Zur Schwere der Verletzungen und zum Alter konnte der Sprecher zunächst nichts sagen. Im Zuge der Fahndung nach dem Täter mit mehr als einem Dutzend Streifenwagen habe es schließlich Hinweise darauf gegeben, dass sich der Verdächtige in einem Hotelzimmer der Elbphilharmonie aufhalten würde.

Spezialkräfte im Vollschutz wegen möglicher gefährlicher Stoffe

«Spezialkräfte des Landeskriminalamtes haben dann unter Vollschutz das Hotelzimmer betreten, weil wir Hinweise darauf hatten, dass der Tatverdächtige (...) möglicherweise auch Zugriff auf gefährliche Stoffe hat.» Deshalb wurde ein Dekontaminationscontainer vor dem Konzerthaus aufgestellt, und mehrere Einsatzkräfte trugen orangefarbene Schutzanzüge. Der Verdacht habe sich allerdings nicht bestätigt. «Nach derzeitigem Sachstand gehen wir davon aus, dass im Hotelzimmer kein gefährlicher Stoff gefunden wurde.»

Die Hamburger Elbphilharmonie war aufgrund des Einsatzes am Mittag teils evakuiert worden. So wurden Gäste von der Aussichtsplattform und des Hotels der Elbphilharmonie von Einsatzkräften aus dem Gebäude begleitet, wie dpa-Reporter beobachten.

Darunter waren auch mehrere Kinder. «Die Polizei Hamburg hat eine mittlere zweistellige Zahl an Kindern, die sich in der Elbphilharmonie aufgehalten haben, im Gebäude polizeilich betreut», sagte der Polizeisprecher. Zum Zeitpunkt des Einsatzes fand ein Schulkonzert im kleinen Saal der Elbphilharmonie statt, wie aus dem Programm auf der Internetseite der Elbphilharmonie hervorgeht. Weitere Details nannte ein Sprecher des Konzerthauses zunächst nicht und verwies auf den laufenden Polizeieinsatz. Das Konzerthaus wurde am Mittag zudem weiträumig abgesperrt.

Nach dem Polizeieinsatz in der Hamburger Hafencity hat Innensenator Andy Grote (SPD) den eingesetzten Kräften gedankt. «Ich danke allen Einsatzkräften unserer Polizei, die heute in der Hafencity im Einsatz waren und in einer sehr unübersichtlichen Lage sehr sorgsam und hochprofessionell vorgegangen sind, um weitere Personen zu schützen und den Täter schnellstmöglich aufzuspüren», wurde der Senator in einer Mitteilung der Innenbehörde zitiert.