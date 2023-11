UN: Zahl der weltweit ermordeten Frauen erreicht Höchststand

Auto explodiert an US-Grenze zu Kanada - kein Terrorverdacht Gefällt mir Merken Teilen

Kurz vor dem Thanksgiving-Fest schockt ein Vorfall an der Grenze zu Kanada die USA: Ein Auto explodiert am Grenzübergang in der Nähe der berühmten Niagarafälle. Die Hintergründe sind noch unklar.