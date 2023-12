Verbände fordern Stopp der Legalisierung von Cannabis

Ruhe vor dem Sturm? Parteitag gibt SPD-Chefs Vertrauensvotum Gefällt mir Merken Teilen

Die SPD muss ihren Parteitag mitten in der Haushaltkrise abhalten. An Tag eins war das aber noch kaum zu spüren. Frust gegen Kanzler Scholz und die Ampel könnte sich am Samstag entladen.