Verbände rufen Bundesregierung zu Klima-Kurskorrektur auf

An einer Seilbahn in Pakistan reißen zwei Stahldrähte. In Hunderten Metern Höhe hängt die Gondel an einem einzigen Seil. Die dramatische Rettung endet glücklich - doch es gibt auch Kritik.