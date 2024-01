Verbände und Gewerkschaften fordern Tempo bei Verkehrswende

Baerbock im Libanon - Besuch bei der UN-Blauhelmmission Gefällt mir Merken Teilen

Nach ihren Gesprächen in Israel, dem Westjordanland und in Ägypten besucht Baerbock einen weiteren Krisenherd. An der Grenze zum Libanon stehen sich Israel und die Schiitenmiliz Hisbollah gegenüber.