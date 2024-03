04.03.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

«Verdächtige Person» in Aachener Klinik - Züge müssen warten

In einem Krankenhaus in Aachen hält sich eine «verdächtige Person» auf. Die Polizei ruft auf, den Bereich zu meiden. Bahn- und Straßenverkehr sind in dem Gebiet eingeschränkt.