Bewohner verursacht wohl tödlichen Brand in Seniorenheim

In zwei Gemeinden in Niedersachsen fallen in der Nacht auf Freitag mehrere Schüsse. Vier Menschen sterben, darunter auch ein Kind. Wenige Tage danach ist klar: Die Opfer kannten den Verdächtigen gut.