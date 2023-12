Warum Gülcan Kamps am Flughafen an Viva denkt

Berlin (dpa) - Die Erinnerung an den vor knapp fünf Jahren eingestellten Musiksender Viva ist bei vielen Leuten offensichtlich noch sehr präsent. Ex-Moderatorin Gülcan Kamps erzählte der Deutschen Presse-Agentur von einer Begebenheit am Flughafen. Hinter ihr stand demnach ein Mann, der sie auf Viva angesprochen und gesagt habe: «Du hast meine Jugend geprägt». Am Ende hätten sich beide sogar umarmt. Kamps ergänzte: «Das war ein sehr süßer Moment.»

Die heute 41-Jährige zählte ab 2003 jahrelang zum Moderatorenteam des Kölner Musiksenders Viva. Am 1. Dezember 1993 - also vor genau 30 Jahren - ging der Kanal auf Sendung. Ende 2018 wurde der TV-Sender eingestellt.