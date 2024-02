05.02.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







Zehn Tote bei Angriff auf Polizeiwache in Pakistan

In den frühen Morgenstunden verwandelt sich eine Polizeistation in Khyber Pakhtunkhwa in ein Schlachtfeld. Ein brutaler Angriff hinterlässt zehn tote Polizisten und mehrere Verletzte.