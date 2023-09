Zug fährt in Spanien in Menschengruppe - Vier Tote

Marokko: Bangen um und Beten für Verschüttete nach Erdbeben Gefällt mir Merken Teilen

In der Nacht zu Samstag bebt in dem nordwestafrikanischen Land die Erde. Tausende sterben, Hunderte werden noch immer vermisst. In den schlimm betroffenen Bergdörfern herrscht Ausnahmezustand.