Die ANTENNE BAYERN Heimatministerin: Hochzeitsrettung

Die ANTENNE BAYERN Heimatministerin 2023

Die Schiederin ist die ANTENNE BAYERN Heimatministerin und kümmert sie sich um euch und eure Sorgen. Sie spricht mit schwierigen Nachbarn, legt sich für euch mit Behörden und Konzernen an und bringt eure Welt im Freistaat wieder in Ordnung. Schreibt ihr JETZT, was euch bewegt und wo die Heimatministerin euch unterstützen kann!