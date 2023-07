Immer schön cool bleiben!

Was ist es bei euch? Lasst es uns wissen und sichert euch die Chance auf einen relaxten Badetag mit euren Liebsten in der größten Therme der Welt ! Entspannt in den neuen Palm Lounges und natürlich gehen auch die Getränke auf uns.

Jeder kennt sie, diese kleinen Alltagsaufreger , die uns immer wieder triggern. Jetzt verratet ihr uns, was euch AUF die Palme bringt und wir bringen euch UNTER Palmen – in die Therme Erding !

Ab jetzt neu: 16 buchbare Palm Lounges mit einem traumhaften Ausblick auf die türkisglitzernde Wellenlagune. Jede bietet komfortable Plätze für bis zu sechs Personen. Insgesamt wurden über 9.800 Schrauben und über acht Tonnen Glas verbaut. Jede Plattform wiegt circa zwei Tonnen. Besonders hervorzuheben ist die Individualität der Plattformen, denn es wurde fast alles in mühevoller Handarbeit mit Partnerfirmen aus der Region hergestellt.

Verratet uns, was euch so richtig auf die Palme bringt und wir schicken euch und bis zu fünf weitere Personen für einen Tag in die Therme Erding in die nagelneuen Palm Lounges!