NACHRICHTEN AUS BAYERN
Immobilienkredite so teuer wie seit 2009 nicht mehr
Der von US-Präsident Donald Trump begonnene Iran-Krieg treibt die Inflation, und in deren Gefolge die Kreditzinsen. Die negativen Folgen spüren Eigenheiminteressenten und Wohnungsbau.
Bayern-Aus unter Guardiola schmerzt Müller-Wohlfahrt weiter
Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt und der FC Bayern waren eigentlich untrennbar. Bis Pep Guardiola kam. Der berühmte Sportorthopäde kritisiert die damaligen Bayern-Bosse.
Typisch Herbst: Nebel, ein wenig Sonne - und dann Regen
Das Wetter in Bayern zeigt sich typisch herbstlich: Heute wird es oftmals freundlich, aber dann geht es wieder bergab.
Siemens: Wegen KI nicht auf Einstiegsjobs verzichten
Personalvorständin Wiese warnt davor, jungen Mitarbeitenden nicht mehr die Chance zu geben, Dinge selbst zu machen. Sonst fehlen später Fähigkeiten.
Weltpremiere für neuen Film «Der perfekte Urlaub»
Sieben Jahre nach «Das perfekte Geheimnis» folgt die Fortsetzung der Geschichte um eine ziemlich verlogene Freundesclique. Die Erstaufführung in München bekommt überraschend verhaltenen Applaus.
Kleiner Rover, große Mission - «Idefix» soll Phobos erkunden
Hochspannung beim DLR in Oberpfaffenhofen: Der deutsch-französische Rover «Idefix» ist mit einer Sonde von Japan aus ins All gestartet. Ziel ist der Marsmond Phobos. Der Flug dahin ist eine Premiere.
NACHRICHTEN AUS DEN BAYERISCHEN REGIONEN
Trendspielzeug Squishies: Warnung vor Schadstoffen und Verbrennungen
Markus Pöpperl, Schwaben/Allgäu: Squishies, diese weichen Quetschspielzeuge zum Kneten und Sammeln, sind gerade der Renner auf den Schulhöfen in Bayerisch-Schwaben – Eltern sollten beim Kauf aber auf ein paar Dinge achten. Einzelne Produkte tauchen im EU-Warnportal auf, wegen Schadstoffen, Kleinteilen oder fehlender Herstellerangaben. Die Verbraucherzentrale Bayern rät, Squishies mit stark chemischem oder benzinartigem Geruch lieber nicht zu kaufen und eher Produkte von Markenherstellern zu wählen, die in der Regel sorgfältiger geprüft und sicherer seien. Besonders gefährlich ist ein Trend aus sozialen Netzwerken, bei dem Figuren in der Mikrowelle erhitzt werden: Platzt die Hülle, kann die heiße Füllung zu schweren Verbrennungen führen.
19.10.2026 18:07
Markus Pöpperl, Schwaben/Allgäu: Squishies, diese weichen Quetschspielzeuge zum Kneten und Sammeln, sind gerade der Renner auf den Schulhöfen in Bayerisch-Schwaben – Eltern sollten beim Kauf aber auf ein paar Dinge achten. Einzelne Produkte tauchen im EU-Warnportal auf, wegen Schadstoffen, Kleinteilen oder fehlender Herstellerangaben. Die Verbraucherzentrale Bayern rät, Squishies mit stark chemischem oder benzinartigem Geruch lieber nicht zu kaufen und eher Produkte von Markenherstellern zu wählen, die in der Regel sorgfältiger geprüft und sicherer seien. Besonders gefährlich ist ein Trend aus sozialen Netzwerken, bei dem Figuren in der Mikrowelle erhitzt werden: Platzt die Hülle, kann die heiße Füllung zu schweren Verbrennungen führen.
19.10.2026 18:07
Schüsse bei Verfolgungsfahrt in Franken: Angeklagter räumt Tat ein
Birgit Behringer, Unter-/Ober-/Mittelfranken: Vor dem Landgericht Ansbach hat ein 25-Jähriger zugegeben, während einer Verfolgungsfahrt auf ein Fahrzeug geschossen zu haben. Er bestreitet aber, jemanden treffen gewollt zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm und einem weiteren Angeklagten versuchten Mord vor. Der 25-Jährige ließ über seinen Verteidiger eine schriftliche Erklärung verlesen. Demnach wollte er mit den Schüssen das Auto der Verfolger fahruntauglich machen. Er habe nicht gewusst, dass es sich bei dem Zivilfahrzeug um einen Polizeiwagen handelte, und geglaubt, von Feinden verfolgt zu werden. Laut Anklage waren der 25-Jährige und ein 24-Jähriger bei einer geplanten Durchsuchung wegen Drogen in Absberg geflohen. Während der Verfolgung sollen mindestens sechs Schüsse auf ein Fahrzeug des Spezialeinsatzkommandos gefallen sein. Einer davon traf nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Motorhaube. Nach rund 20 Kilometern endete die Flucht mit einem Zusammenstoß in Weißenburg.
19.10.2026 14:05 / 1min
Birgit Behringer, Unter-/Ober-/Mittelfranken: Vor dem Landgericht Ansbach hat ein 25-Jähriger zugegeben, während einer Verfolgungsfahrt auf ein Fahrzeug geschossen zu haben. Er bestreitet aber, jemanden treffen gewollt zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm und einem weiteren Angeklagten versuchten Mord vor. Der 25-Jährige ließ über seinen Verteidiger eine schriftliche Erklärung verlesen. Demnach wollte er mit den Schüssen das Auto der Verfolger fahruntauglich machen. Er habe nicht gewusst, dass es sich bei dem Zivilfahrzeug um einen Polizeiwagen handelte, und geglaubt, von Feinden verfolgt zu werden. Laut Anklage waren der 25-Jährige und ein 24-Jähriger bei einer geplanten Durchsuchung wegen Drogen in Absberg geflohen. Während der Verfolgung sollen mindestens sechs Schüsse auf ein Fahrzeug des Spezialeinsatzkommandos gefallen sein. Einer davon traf nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Motorhaube. Nach rund 20 Kilometern endete die Flucht mit einem Zusammenstoß in Weißenburg.
19.10.2026 14:05 / 1min
Selbstversorger im Unterallgäu erschossen: Polizeitaucher suchen Iller ab
Markus Pöpperl, Schwaben/Allgäu: Im Mordfall um einen Selbstversorger auf einem Einödhof bei Bedernau im Unterallgäu hat die Polizei erneut nach Spuren gesucht. Polizeitaucher waren im Illerkanal und in der Iller bei Altenstadt im Einsatz, ob sie etwas gefunden haben, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Der 33-Jährige war an Karfreitag mit einem Gewehr erschossen worden, die Tatwaffe ist bis heute verschwunden. Die „Soko Waldrand“ sucht weiter Zeugen, für Hinweise, die zur Festnahme führen, ist eine Belohnung von bis zu 5000 Euro ausgesetzt.
19.10.2026 13:05
Markus Pöpperl, Schwaben/Allgäu: Im Mordfall um einen Selbstversorger auf einem Einödhof bei Bedernau im Unterallgäu hat die Polizei erneut nach Spuren gesucht. Polizeitaucher waren im Illerkanal und in der Iller bei Altenstadt im Einsatz, ob sie etwas gefunden haben, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Der 33-Jährige war an Karfreitag mit einem Gewehr erschossen worden, die Tatwaffe ist bis heute verschwunden. Die „Soko Waldrand“ sucht weiter Zeugen, für Hinweise, die zur Festnahme führen, ist eine Belohnung von bis zu 5000 Euro ausgesetzt.
19.10.2026 13:05
Nach Unfall bei Hochzeitskorso: Jungen außer Lebensgefahr
Birgit Behringer, Unter-/Ober-/Mittelfranken: Gute Nachrichten nach einem Unfall bei einem Hochzeitskorso in Weißenburg: Die beiden verletzten elfjährigen Jungen sind außer Lebensgefahr. Ein 18-jähriger Fahranfänger war am Samstag (16.10.2026) mit seinem Auto ins Schleudern geraten und hatte die Jungs auf dem Gehweg erfasst. Zunächst hatte die Polizei von schweren Kopfverletzungen gesprochen. Die Jungen wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zum Glück scheint es ihnen schon wieder deutlich besser zu gehen. Beide können das Krankenhaus bald verlassen, womöglich noch heute.
19.10.2026 10:20 / 1min
Birgit Behringer, Unter-/Ober-/Mittelfranken: Gute Nachrichten nach einem Unfall bei einem Hochzeitskorso in Weißenburg: Die beiden verletzten elfjährigen Jungen sind außer Lebensgefahr. Ein 18-jähriger Fahranfänger war am Samstag (16.10.2026) mit seinem Auto ins Schleudern geraten und hatte die Jungs auf dem Gehweg erfasst. Zunächst hatte die Polizei von schweren Kopfverletzungen gesprochen. Die Jungen wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zum Glück scheint es ihnen schon wieder deutlich besser zu gehen. Beide können das Krankenhaus bald verlassen, womöglich noch heute.
19.10.2026 10:20 / 1min
Betrug im Gesundheitswesen: Krankenkassen und Ermittler fordern mehr Handhabe
Birgit Behringer, Unter-/Ober-/Mittelfranken: Erfundene Hausbesuche, abgerechnete Pflegeeinsätze, die nie stattgefunden haben: Die AOK Bayern und die auf Betrug im Gesundheitswesen spezialisierte Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg haben Einblicke in ihre Arbeit gegeben. Wie teuer solche falschen Abrechnungen werden können, zeigt ein Fall aus diesem Frühjahr: Mitarbeiter eines Pflegedienstes wurden wegen falscher Abrechnungen verurteilt. Der Schaden lag bei 430.000 Euro. Insgesant gehen Experten jedes Jahr von Schäden im Milliardenbereich aus. Entdeckt werden mögliche Betrugsfälle unter anderem durch Hinweise aus dem Gesundheitswesen und Prüfungen der Krankenkassen. Hinweise können auch anonym abgegeben werden. AOK und Staatsanwaltschaft fordern zudem mehr Möglichkeiten, gegen Betrug vorzugehen - darunter unangekündigte Kontrollen und einen rechtssicheren Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Suche nach auffälligen Abrechnungen, so die Vorstandsvorsitzende der AOK Bayern, Dr. Imrgard Stippler. Wie hoch der tatsächliche Schaden ist, bleibt unklar. Eine Dunkelfeldstudie soll helfen, ihn besser einzuschätzen.
16.10.2026 14:35 / 2min
Birgit Behringer, Unter-/Ober-/Mittelfranken: Erfundene Hausbesuche, abgerechnete Pflegeeinsätze, die nie stattgefunden haben: Die AOK Bayern und die auf Betrug im Gesundheitswesen spezialisierte Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg haben Einblicke in ihre Arbeit gegeben. Wie teuer solche falschen Abrechnungen werden können, zeigt ein Fall aus diesem Frühjahr: Mitarbeiter eines Pflegedienstes wurden wegen falscher Abrechnungen verurteilt. Der Schaden lag bei 430.000 Euro. Insgesant gehen Experten jedes Jahr von Schäden im Milliardenbereich aus. Entdeckt werden mögliche Betrugsfälle unter anderem durch Hinweise aus dem Gesundheitswesen und Prüfungen der Krankenkassen. Hinweise können auch anonym abgegeben werden. AOK und Staatsanwaltschaft fordern zudem mehr Möglichkeiten, gegen Betrug vorzugehen - darunter unangekündigte Kontrollen und einen rechtssicheren Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Suche nach auffälligen Abrechnungen, so die Vorstandsvorsitzende der AOK Bayern, Dr. Imrgard Stippler. Wie hoch der tatsächliche Schaden ist, bleibt unklar. Eine Dunkelfeldstudie soll helfen, ihn besser einzuschätzen.
16.10.2026 14:35 / 2min
NACHRICHTEN AUS DEUTSCHLAND
Rentenkommission empfiehlt: Renteneintrittsalter steigt ab 2032 über 67 Jahre – Jahrgänge ab 1965 betroffen
Die Rentenkommission der Bundesregierung empfiehlt, das Renteneintrittsalter über die bekannte Grenze von 67 Jahren hinaus anzuheben. Betroffen sind alle, die ab 1965 geboren wurden. Im Artikel findet ihr eine Tabelle, die zeigt, wie lange jeder Jahrgang künftig arbeiten muss und welche neuen Regelungen geplant sind.
Die wichtigsten Vorschläge für die Rentenreform in Deutschland: Renteneintrittsalter steigt, neue Zusatzrente und mehr Einzahler
Die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission hat ihre Empfehlungen für die Zukunft der Rente vorgestellt. Im Fokus stehen ein höheres Renteneintrittsalter, die Abschaffung der Rente mit 63, eine neue Zusatzrente und mehr Beitragszahler. Alle Details zu den geplanten Änderungen lest ihr hier.
Neue Förderungen und Gesetze ab Juni 2026: E-Auto-Zuschuss, Honig-Kennzeichnung, Public Viewing und mehr – das ändert sich für Verbraucher in Bayern
Ab Juni 2026 treten zahlreiche neue Regelungen und Förderprogramme in Kraft – von Zuschüssen für E-Autos über strengere Kennzeichnungspflichten bis hin zu Ausnahmen beim Public Viewing während der Fußball-WM. Was sich für euch in Bayern ändert, lest ihr hier.
E-Auto-Förderung in Bayern: Bundesregierung startet neue Kaufprämie – Antragstellung ab sofort möglich
Die Bundesregierung will den Markt für Elektroautos mit einer neuen Kaufprämie ankurbeln. Ab sofort könnt ihr bis zu 6.000 Euro Förderung für E-Autos und Plug-in-Hybride beantragen. Wer berechtigt ist, wie die Prämie gestaffelt ist und wo ihr den Antrag stellt – alle Infos dazu gibt’s hier.
Auto fährt in Menschenmenge in Leipziger Innenstadt: Zwei Tote und Schwerverletzte – Fahrer festgenommen
In der Leipziger Innenstadt ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren. Zwei Menschen kamen ums Leben, weitere wurden schwer verletzt. Was bisher bekannt ist und wie die Ermittlungen laufen, erfahrt ihr hier.
Buckelwal nach tagelanger Rettungsaktion in der Nordsee freigelassen – Experten bezweifeln langfristige Überlebenschancen des Tieres
Nach einer aufwendigen Rettungsaktion ist der mehrfach an deutschen Ostseeküsten gestrandete Buckelwal in der Nordsee freigelassen worden. Ob das Tier überlebt und wie es ihm aktuell geht, ist unklar. Alle Hintergründe und Einschätzungen von Experten lest ihr hier.
NACHRICHTEN AUS DER WELT
Umfrage: Ablehnung der Zeitumstellung nimmt ab
Die Zeitumstellung gehört zum festen und bei vielen Menschen ungeliebten Jahresrhythmus. Allerdings geht die Ablehnung zurück - besonders bei jungen Erwachsenen.
«Fühle mich betrogen» - So geht es den USA vor den Midterms
In zwei Wochen wählen die US-Amerikaner ihr Parlament. Die Midterms gelten auch als Referendum über die Politik des Präsidenten, mit der viele unzufrieden sind. Was beschäftigt die Landsleute Trumps?
Trump: Haben der Ukraine viel gegeben - und sie uns nichts
US-Präsident Trump verschärft den Ton gegenüber der Ukraine immer weiter. Einem Bericht zufolge sollen die USA nun auch Waffenlieferungen zurückhalten.
Berliner Linke berät über umstrittene Abgeordnete
Seit dem Wahlsieg der Berliner Linke wird bundesweit über Antisemitismus und Israel-Kritik in ihren Reihen diskutiert. Nun will die Fraktion klären, wie sie mit einer Abgeordneten umgeht.
Teufel bleibt in Esslingen - wie eine Bronze-Figur spaltet
Erst Zwiebel, dann Zoff: Esslingens neue Teufelsfigur spaltet die Stadt – und beschäftigt inzwischen die Polizei. Allem Ärger zum Trotz: Die Stadt will an ihrem Beelzebub festhalten.
Kassenärzte sagen längere Termin-Wartezeiten voraus
Ärzte sollen künftig eine feste Zahl freier Termine melden, bislang konnten sie den Umfang selbst bestimmen. Warum die Kassenärztliche Bundesvereinigung darin keinen Weg zu schnelleren Terminen sieht.
NACHRICHTEN AUS DEM SPORT
WM-Investoren: UEFA-Fragen und Ultimatum für Infantino
42 Fragen, ein Ultimatum: Die UEFA will von FIFA-Chef Gianni Infantino Aufklärung zu den gescheiterten Investorenplänen.
Krösche bei Eintracht-Abschied den Tränen nahe
Gut fünf Jahre lang war Markus Krösche als Sportvorstand für die personellen Geschicke bei Eintracht Frankfurt verantwortlich. Beim Abschied kämpft er mit seinen Emotionen.
Krise in Dortmund? Kovac sieht BVB «weit weg davon»
Drei Spiele ohne Sieg, darunter eine 0:1-Niederlage in Norwegen: Niko Kovac und Borussia Dortmund stehen in der Champions League unter Druck. Was der Trainer dazu sagt.
Lungenembolien: Droht Star-Quarterback Hurts das Saison-Aus?
Nach einem Treffer an der Wade finden Ärzte bei Jalen Hurts ein Blutgerinnsel. Dieses hat nun akute Folgen. Was bedeutet das für seine Saison?
Vor Footballspiel: Soldat stirbt nach Sturz beim Abseilen
Bei einer Show stürzt ein US-Soldat vor Tausenden Zuschauern aus großer Höhe auf das Spielfeld. Wie es zu dem tödlichen Unglück vor dem Footballspiel kommen konnte, ist noch unklar.
«Die schwerste Wahrheit»: Tennis-Traumpaar trennt sich
Bei den French Open sprach Gaël Monfils noch voller Liebe von seiner Frau – nun gehen die Tennisstars getrennte Wege. In einem emotionalen Instagrampost erklärt Elina Switolina das Ehe-Aus.
NEUES VON STARS, ROYALS UND MUSIK
Zehnter Todestag: Brauer denkt täglich an Manfred Krug
Sie brachten Jazz in den «Tatort» – und fanden eine Freundschaft, die selbst für beide überraschend war. 2016 starb Manfred Krug, doch Charles Brauer erinnert sich bis heute an ihn.
Bayern-Aus unter Guardiola schmerzt Müller-Wohlfahrt weiter
Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt und der FC Bayern waren eigentlich untrennbar. Bis Pep Guardiola kam. Der berühmte Sportorthopäde kritisiert die damaligen Bayern-Bosse.
Maurice Dwizak gewinnt «Promi Big Brother»
Vom Ex-Boxer bis zur No-Angels-Sängerin: Der Cast der neuen Staffel war bunt gemischt. Am Ende entschied das Publikum – doch wer holte sich diesmal den Titel?
Weltpremiere für neuen Film «Der perfekte Urlaub»
Sieben Jahre nach «Das perfekte Geheimnis» folgt die Fortsetzung der Geschichte um eine ziemlich verlogene Freundesclique. Die Erstaufführung in München bekommt überraschend verhaltenen Applaus.
«How I Met Your Mother»-Star Jason Segel hat geheiratet
Mit 46 Jahren tritt der amerikanische Komödien-Star Jason Segel erstmals vor den Traualtar. Mit der Tänzerin Kayla Radomski hatte er sich im Juni 2025 verlobt.
Doku zu Ex-Starunternehmerin legt starken Kinostart hin
Einst galt Elizabeth Holmes als gefeierte Gründerin, dann wurde sie wegen Betrugs an Investoren verurteilt. Die Doku begleitet sie kurz vor Haftantritt – und trifft damit offenbar einen Nerv.