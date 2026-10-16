Birgit Behringer, Unter-/Ober-/Mittelfranken: Vor dem Landgericht Ansbach hat ein 25-Jähriger zugegeben, während einer Verfolgungsfahrt auf ein Fahrzeug geschossen zu haben. Er bestreitet aber, jemanden treffen gewollt zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm und einem weiteren Angeklagten versuchten Mord vor. Der 25-Jährige ließ über seinen Verteidiger eine schriftliche Erklärung verlesen. Demnach wollte er mit den Schüssen das Auto der Verfolger fahruntauglich machen. Er habe nicht gewusst, dass es sich bei dem Zivilfahrzeug um einen Polizeiwagen handelte, und geglaubt, von Feinden verfolgt zu werden. Laut Anklage waren der 25-Jährige und ein 24-Jähriger bei einer geplanten Durchsuchung wegen Drogen in Absberg geflohen. Während der Verfolgung sollen mindestens sechs Schüsse auf ein Fahrzeug des Spezialeinsatzkommandos gefallen sein. Einer davon traf nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Motorhaube. Nach rund 20 Kilometern endete die Flucht mit einem Zusammenstoß in Weißenburg.

19.10.2026 14:05 / 1min