Nachrichten aus Bayern
Was ist aktuell im Freistaat los? Worüber reden die Menschen in Bayern? Hier bekommt ihr den perfekten Überblick über die Themen, die Bayern bewegen. Freut euch auf die lustigsten News aus dem Freistaat, fühlt euch sicher und informiert und wisst immer, was in Bayern gerade wichtig ist - mit den ANTENNE BAYERN Nachrichten.
Musiala sitzt in Gelsenkirchen auf der Bank
Nachdem Jamal Musiala die ersten drei Pflichtspiele der Saison verpasst hatte, steht er auf Schalke wieder auf dem Spielberichtsbogen. In Gelsenkirchen nimmt Musiala zunächst auf der Bank Platz.
Motorradfahrerin stirbt bei Kollision mit Reisebus
Bei einem Bremsmanöver stürzt eine Motorradfahrerin. Die Frau rutscht auf die Gegenspur, wo ihr ein Reisebus entgegenkommt.
Kapitän pumpt versehentlich Wasser-Diesel-Gemisch in Donau
Ein Ölfilm von 400 Metern Länge zieht durch die Donau – die Feuerwehr kämpft mit Ölsperren. Wie es zu dem verhängnisvollen Vorfall gekommen ist.
Ricarda Funk Weltcup-Zweite im Kajak Cross
Ricarda Funk hat den einzigen Podestplatz beim Weltcup in Paris geholt. Eine Woche vor dem Weltcup-Finale enttäuschen die deutschen Slalomkanuten ansonsten.
Kiel trotzt Nürnberg: Erstes Remis für den Tabellenführer
Holstein Kiel ringt dem 1. FC Nürnberg ein 2:2 ab, bleibt aber weiter ohne Sieg. Warum beide Teams trotz Fehlern wichtige Punkte mitnehmen.
Isar Aerospace startet neuen Raketenversuch
Beim ersten Versuch stürzte sie nach 30 Sekunden ins Meer - dieses Mal soll es besser funktionieren. Isar Aerospace wagt einen neuen Versuch mit seiner Trägerrakete.
Mann beschädigt mindestens 13 Autos in Oberbayern
Er tritt Spiegel ab und schlägt Scheiben ein. Als die Polizei eintrifft, versucht er zu fliehen. Auch sonst lief die Festnahme im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen nicht reibungslos.
Mast angefahren: Haushalte stundenlang ohne Strom
In Schwaben stößt ein Landwirt bei Feldarbeiten gegen einen Strommast. Das hatte Folgen für mehrere Bewohner eines Ortsteils von Donauwörth.
Greifvogel erfasst – Auto überschlägt sich auf A7
Eine 29-Jährige ist auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Plötzlich kollidiert ihr Auto mit einem tieffliegenden Greifvogel. Welche Folgen das für die Fahrerin und den Verkehr hatte.
Mit weit über Tempo 100: Mann flieht vor Verkehrskontrolle
In Niederbayern entzieht sich ein 25-Jähriger einer Verkehrskontrolle. Auf der Flucht überschlägt sich sein Auto. Was noch bekannt ist.
An diesem Tag herrscht Ausflugswetter
Wochenende ist Ausflugszeit. Welcher der beiden Tage eignet sich besser, um etwas draußen zu unternehmen?
Dzeko über Kompany: «Guckte in den Laptop»
Vincent Kompany war als Fußballprofi so etwas wie ein Streber. Was sein ehemaliger Kollege Edin Dzeko von Schalke 04 noch über den Bayern-Chefcoach vor dem Wiedersehen in Gelsenkirchen sagt.
Fahrplanänderungen wegen Bauarbeiten an Weichen
Die Deutsche Bahn saniert weiter ihr Streckennetz in Bayern. Das hat Auswirkungen auf Fahrpläne und Fahrgäste.
Karpfensaison in Bayern eröffnet
Auf vielen Tellern im Freistaat landet nun wieder fangfrischer Karpfen aus heimischen Teichen.
«Bier, Boobs, Brezn» - Lesbische Wiesn-Party
Der Gay Sunday ist seit Jahrzehnten eine feste Institution auf dem Oktoberfest - und sie ist fest in der Hand schwuler Männer. Jetzt soll es auch ein Event für queere Frauen geben.
FC Bayern gastiert nach drei Jahren wieder auf Schalke
Der FC Bayern reist am zweiten Spieltag nach Gelsenkirchen. Die Partie gegen Schalke ist besonders für Torwart Manuel Neuer eine besondere.
Söder: Frau sollte jetzt Staatsoberhaupt werden
Im Herbst wollen Union und SPD die Bundespräsidenten-Nachfolge regeln. CSU-Chef Söder will von einer Vorfestlegung nicht mehr abrücken.
Später Ausgleich: 1860 München nur 2:2 bei der DJK Vilzing
Die Münchner Löwen bestreiten ihr drittes Spiel innerhalb von sechs Tagen. Ausgerechnet ein Ex-Sechzger vermiest der Mannschaft von Alper Kayabunar spät die Wiedergutmachung in der Liga.
Medien: Musiala auf Schalke zurück im Bayern-Kader
Im Training ist der Jamal Musiala anfallsfrei. Jetzt steht seiner Rückkehr bei einem Spiel offenbar nichts mehr im Wege.
Schalke-Boss plädiert für Meister-Playoffs - Bayern kontert
Playoffs gegen Titel-Langweile in der Liga? Darüber streiten Bayern-Präsident Herbert Hainer und Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Axel Hefer vor dem direkten Duell in der Gelsenkirchener Arena.
Bayern gibt jüdischen Gemeinden mehr Geld
Antisemitismus greife um sich wie noch nie, klagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Nicht nur deshalb erhöht der Freistaat seine finanzielle Förderung für jüdische Gemeinden.
Obduktion: Fluglehrer und Schülerin sofort tot
Der 24-Jährige und die 19-Jährige starben bei dem Aufprall auf den Attersee. Nun wird geprüft, ob etwa Alkohol oder Medikamente im Spiel waren. Ergebnisse der Unfalltechniker liegen noch nicht vor.
Frau soll Leiche rund 100 Kilometer weit transportiert haben
Im Fall eines bei Lenggries tot aufgefundenen Mannes gibt es neue Ermittlungsergebnisse. Eine 59-Jährige soll den Toten etwa 100 Kilometer weit gefahren haben. Was bislang bekannt ist.
Spaziergänger finden Leiche in Schwaben
Sie spazieren im Landkreis Augsburg. Im Unterholz entdecken die Spaziergänger eine Leiche. Die Polizei bittet Bürger um Mithilfe.
Zwei Verdächtige nach Brandanschlag in München in U-Haft
Nach Anschlägen tun sich die Ermittler häufig schwer. Im jüngsten Münchner Fall war das anders: Ein Zeuge beobachtete die mutmaßlichen Täter.
Wildbieseln in Bayern: So teuer kann das Urinieren in der Öffentlichkeit werden – Bußgelder, Regeln und Tipps für Besucher
Gerade auf den Volksfesten in Bayern ist die Versuchung groß, sich schnell mal im Freien zu erleichtern. Doch Wildbieseln ist kein Kavaliersdelikt – und kann richtig teuer werden. Welche Bußgelder in Bayern drohen und wie ihr Ärger vermeidet, erfahrt ihr hier.
«Zensur» auf der Wiesn? - Teil der Schausteller protestiert
Umsichtiges Handeln oder «Zwangspinselei»? Die Umgestaltung von Figuren auf dem Oktoberfest schlägt weiter Wellen. Jetzt schaltet sich ein Schaustellerverband ein - und kündigt Konsequenzen an.
«Gregerl» und die Geschichtsbücher: Augsburgs Torrekord nahe
Michael Gregoritsch schreibt ein Stück Augsburger Bundesligageschichte mit. Der österreichische Nationalstürmer kann schon an diesem Wochenende einen Vereinsrekord aufstellen.
Wegwerfagenten: Wie anonyme Täter Sabotage in Bayern ausführen – Brandanschlag bei Rüstungsunternehmen in München und politische Hintergründe
Immer häufiger geraten Unternehmen und kritische Infrastruktur in Bayern ins Visier von Sabotageakten. Im Fokus stehen sogenannte Wegwerfagenten – anonyme Täter, die im Auftrag handeln und nach der Tat fallengelassen werden. Was das bedeutet und wie sie vorgehen, lest ihr hier.
Augsburgs Baum macht um Kade ein Geheimnis
Der FC Augsburg stellt sich auf eine Frankfurter Eintracht mit vielen Zockern ein. Hinter einem Zocker der Fuggerstädter steht ein Fragezeichen.
Söder kündigt Gesetz zum Schutz kritischer Infrastruktur an
Die Gefahr durch Drohnen und Sabotage steigt. Deshalb will Bayern reagieren - umgehend, wie Markus Söder betont.
München verliert Fluggäste - Nürnberg und Memmingen gewinnen
Der europäische Luftverkehr insgesamt wächst trotz Irankriegs und hoher Kerosinpreise, doch für den Münchner Flughafen war das erste Halbjahr unerfreulich.
«Kein Alarm mehr»: Kompany will normalen Umgang mit Musiala
Jamal Musiala steht beim FC Bayern wieder in den Startlöchern. Im Training ist der Nationalspieler anfallsfrei. Das sagt der Trainer vor der Rückkehr des 23-Jährigen in den Kader.
15-Jähriger klaut E-Bikes auf Deutschland-Rundfahrt
Der Jugendliche fährt mit gestohlenen Fahrrädern und Pedelecs durch mehrere Orte im Süden und tauscht die Räder aus, sobald der Akku leer ist. Die Polizei ermittelt und sucht weitere Geschädigte.
Mann zündet mutmaßlich eigene Wohnung in Mehrfamilienhaus an
In Oberbayern gehen in der Nacht mehrere Notrufe derselben Adresse bei der Polizei ein. Polizei und Feuerwehr rücken an. Später richtet sich der Verdacht gegen einen Hausbewohner.
Mann bedroht Polizei mit Fleischerbeil und Eisenstange
Die geplante Kontrolle eines Fahrradfahrers endet für die Beamten in einer Bedrohungslage. Sie ziehen ihre Dienstwaffen und fordern Unterstützung an.
Harte Lose für Bayern-Fußballerinnen in Ligaphase
In der Champions League geht es für den deutschen Doublesieger gegen namhafte Gegner. Eine Premiere wird es im ersten Heimspiel gegen.
Güterschiff mit rund 1.000 Tonnen Sand läuft auf Felsen auf
Das Schiff kann sich zunächst nicht aus eigener Kraft befreien. Der Schiffsverkehr wird für mehrere Stunden gesperrt. Wie es dazu kam.
Schmidt sarkastisch: «Wechseln jetzt jede Woche den Torwart»
Frank Schmidt setzt nach vielen Gegentoren auch in Fürth auf Thomas Dähne. Was der Trainer von Zweitligist 1. FC Heidenheim zur Torwartdebatte sagt.
Neuers Abschiedstour: Einmal noch Emotionen auf Schalke
Manuel Neuer hat in seiner Karriere nur für zwei Vereine gespielt. Als die Schalker den letzten Sieg in der Bundesliga gegen die Bayern bejubelten, stand der heute 40-Jährige noch in ihrem Tor.
Kampf gegen Ärztemangel: Koalition will Arztassistenten
In vielen ländlichen Regionen herrscht schon heute Ärztemangel. Die Koalition schlägt nun weitere Gegenmaßnahmen vor - und orientiert sich dabei auch an anderen Ländern.
15 Menschen in Neunsitzer - Fahrer auf Kokain
Beamte halten den überfüllten Kleinbus bei einer Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 303 in Oberfranken an. Das Kokain ist nicht der einzige Grund, warum der Fahrer nicht weiterfahren darf.
Fürther Trainer hält Lobrede auf Heidenheims Schmidt
Die SpVgg Greuther Fürth erwartet in der 2. Bundesliga einen echten Brocken. Bundesligaabsteiger Heidenheim gastiert im Frankenland. Vom Trainer ist Heiko Vogel begeistert.
Kompanys angeblicher Transfer-Wunsch und die «KI-Wolke»
Hatte sich Vincent Kompany beim FC Bayern noch einen dritten großen Transfer in diesem Sommer gewünscht? Der Trainer reagiert irritiert und verwundert - und er äußert einen Verdacht.
Bauarbeiten bringen Zugausfälle zwischen München und Füssen
Die Deutsche Bahn saniert weiter ihr Streckennetz in Bayern. Das hat Auswirkungen auf Fahrpläne und Fahrgäste.
29-Jähriger stirbt nach schwerem Kranunfall in Mittelfranken
Ein Mann erleidet bei einem Arbeitsunfall in Mittelfranken ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn ins Krankenhaus. Nun ist er seinen Verletzungen erlegen.
160 Schweine müssen auf Autobahn umsteigen
Ein Tiertransporter mit Schweinen bleibt auf der A70 liegen. Weil eine Weiterfahrt zu gefährlich ist, müssen die Tiere mitten auf der Autobahn das Fahrzeug wechseln.
Blume vermeldet Rekordzahl an Medizin-Studienplätzen
Bayern möchte einem drohenden Ärztemangel vorbeugen - und will deshalb mehr Studienplätze schaffen. Der Wissenschaftsminister zieht Zwischenbilanz.