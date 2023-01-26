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Nachrichten aus Bayern

Was ist aktuell im Freistaat los? Worüber reden die Menschen in Bayern? Hier bekommt ihr den perfekten Überblick über die Themen, die Bayern bewegen. Freut euch auf die lustigsten News aus dem Freistaat, fühlt euch sicher und informiert und wisst immer, was in Bayern gerade wichtig ist - mit den ANTENNE BAYERN Nachrichten.

Musiala sitzt in Gelsenkirchen auf der Bank
Musiala sitzt in Gelsenkirchen auf der Bank Bayern

Musiala sitzt in Gelsenkirchen auf der Bank

Nachdem Jamal Musiala die ersten drei Pflichtspiele der Saison verpasst hatte, steht er auf Schalke wieder auf dem Spielberichtsbogen. In Gelsenkirchen nimmt Musiala zunächst auf der Bank Platz.

Motorradfahrerin stirbt bei Kollision mit Reisebus
Motorradfahrerin stirbt bei Kollision mit Reisebus Bayern

Motorradfahrerin stirbt bei Kollision mit Reisebus

Bei einem Bremsmanöver stürzt eine Motorradfahrerin. Die Frau rutscht auf die Gegenspur, wo ihr ein Reisebus entgegenkommt.

Kapitän pumpt versehentlich Wasser-Diesel-Gemisch in Donau
Kapitän pumpt versehentlich Wasser-Diesel-Gemisch in Donau Bayern

Kapitän pumpt versehentlich Wasser-Diesel-Gemisch in Donau

Ein Ölfilm von 400 Metern Länge zieht durch die Donau – die Feuerwehr kämpft mit Ölsperren. Wie es zu dem verhängnisvollen Vorfall gekommen ist.

Ricarda Funk Weltcup-Zweite im Kajak Cross
Ricarda Funk Weltcup-Zweite im Kajak Cross Bayern

Ricarda Funk Weltcup-Zweite im Kajak Cross

Ricarda Funk hat den einzigen Podestplatz beim Weltcup in Paris geholt. Eine Woche vor dem Weltcup-Finale enttäuschen die deutschen Slalomkanuten ansonsten.

Kiel trotzt Nürnberg: Erstes Remis für den Tabellenführer
Kiel trotzt Nürnberg: Erstes Remis für den Tabellenführer Bayern

Kiel trotzt Nürnberg: Erstes Remis für den Tabellenführer

Holstein Kiel ringt dem 1. FC Nürnberg ein 2:2 ab, bleibt aber weiter ohne Sieg. Warum beide Teams trotz Fehlern wichtige Punkte mitnehmen.

Isar Aerospace startet neuen Raketenversuch
Isar Aerospace startet neuen Raketenversuch Bayern

Isar Aerospace startet neuen Raketenversuch

Beim ersten Versuch stürzte sie nach 30 Sekunden ins Meer - dieses Mal soll es besser funktionieren. Isar Aerospace wagt einen neuen Versuch mit seiner Trägerrakete.

Mann beschädigt mindestens 13 Autos in Oberbayern
Mann beschädigt mindestens 13 Autos in Oberbayern Bayern

Mann beschädigt mindestens 13 Autos in Oberbayern

Er tritt Spiegel ab und schlägt Scheiben ein. Als die Polizei eintrifft, versucht er zu fliehen. Auch sonst lief die Festnahme im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen nicht reibungslos.

Mast angefahren: Haushalte stundenlang ohne Strom
Mast angefahren: Haushalte stundenlang ohne Strom Bayern

Mast angefahren: Haushalte stundenlang ohne Strom

In Schwaben stößt ein Landwirt bei Feldarbeiten gegen einen Strommast. Das hatte Folgen für mehrere Bewohner eines Ortsteils von Donauwörth.

Greifvogel erfasst – Auto überschlägt sich auf A7
Greifvogel erfasst – Auto überschlägt sich auf A7 Bayern

Greifvogel erfasst – Auto überschlägt sich auf A7

Eine 29-Jährige ist auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Plötzlich kollidiert ihr Auto mit einem tieffliegenden Greifvogel. Welche Folgen das für die Fahrerin und den Verkehr hatte.

Mit weit über Tempo 100: Mann flieht vor Verkehrskontrolle
Mit weit über Tempo 100: Mann flieht vor Verkehrskontrolle Bayern

Mit weit über Tempo 100: Mann flieht vor Verkehrskontrolle

In Niederbayern entzieht sich ein 25-Jähriger einer Verkehrskontrolle. Auf der Flucht überschlägt sich sein Auto. Was noch bekannt ist.

An diesem Tag herrscht Ausflugswetter
An diesem Tag herrscht Ausflugswetter Bayern

An diesem Tag herrscht Ausflugswetter

Wochenende ist Ausflugszeit. Welcher der beiden Tage eignet sich besser, um etwas draußen zu unternehmen?

Dzeko über Kompany: «Guckte in den Laptop»
Dzeko über Kompany: «Guckte in den Laptop» Bayern

Dzeko über Kompany: «Guckte in den Laptop»

Vincent Kompany war als Fußballprofi so etwas wie ein Streber. Was sein ehemaliger Kollege Edin Dzeko von Schalke 04 noch über den Bayern-Chefcoach vor dem Wiedersehen in Gelsenkirchen sagt.

Fahrplanänderungen wegen Bauarbeiten an Weichen
Fahrplanänderungen wegen Bauarbeiten an Weichen Bayern

Fahrplanänderungen wegen Bauarbeiten an Weichen

Die Deutsche Bahn saniert weiter ihr Streckennetz in Bayern. Das hat Auswirkungen auf Fahrpläne und Fahrgäste.

Karpfensaison in Bayern eröffnet
Karpfensaison in Bayern eröffnet Bayern

Karpfensaison in Bayern eröffnet

Auf vielen Tellern im Freistaat landet nun wieder fangfrischer Karpfen aus heimischen Teichen.

«Bier, Boobs, Brezn» - Lesbische Wiesn-Party
«Bier, Boobs, Brezn» - Lesbische Wiesn-Party Bayern

«Bier, Boobs, Brezn» - Lesbische Wiesn-Party

Der Gay Sunday ist seit Jahrzehnten eine feste Institution auf dem Oktoberfest - und sie ist fest in der Hand schwuler Männer. Jetzt soll es auch ein Event für queere Frauen geben.

FC Bayern gastiert nach drei Jahren wieder auf Schalke
FC Bayern gastiert nach drei Jahren wieder auf Schalke Bayern

FC Bayern gastiert nach drei Jahren wieder auf Schalke

Der FC Bayern reist am zweiten Spieltag nach Gelsenkirchen. Die Partie gegen Schalke ist besonders für Torwart Manuel Neuer eine besondere.

Söder: Frau sollte jetzt Staatsoberhaupt werden
Söder: Frau sollte jetzt Staatsoberhaupt werden Bayern

Söder: Frau sollte jetzt Staatsoberhaupt werden

Im Herbst wollen Union und SPD die Bundespräsidenten-Nachfolge regeln. CSU-Chef Söder will von einer Vorfestlegung nicht mehr abrücken.

Später Ausgleich: 1860 München nur 2:2 bei der DJK Vilzing
Später Ausgleich: 1860 München nur 2:2 bei der DJK Vilzing Bayern

Später Ausgleich: 1860 München nur 2:2 bei der DJK Vilzing

Die Münchner Löwen bestreiten ihr drittes Spiel innerhalb von sechs Tagen. Ausgerechnet ein Ex-Sechzger vermiest der Mannschaft von Alper Kayabunar spät die Wiedergutmachung in der Liga.

Medien: Musiala auf Schalke zurück im Bayern-Kader
Medien: Musiala auf Schalke zurück im Bayern-Kader Bayern

Medien: Musiala auf Schalke zurück im Bayern-Kader

Im Training ist der Jamal Musiala anfallsfrei. Jetzt steht seiner Rückkehr bei einem Spiel offenbar nichts mehr im Wege.

Schalke-Boss plädiert für Meister-Playoffs - Bayern kontert
Schalke-Boss plädiert für Meister-Playoffs - Bayern kontert Bayern

Schalke-Boss plädiert für Meister-Playoffs - Bayern kontert

Playoffs gegen Titel-Langweile in der Liga? Darüber streiten Bayern-Präsident Herbert Hainer und Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Axel Hefer vor dem direkten Duell in der Gelsenkirchener Arena.

Bayern gibt jüdischen Gemeinden mehr Geld
Bayern gibt jüdischen Gemeinden mehr Geld Bayern

Bayern gibt jüdischen Gemeinden mehr Geld

Antisemitismus greife um sich wie noch nie, klagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Nicht nur deshalb erhöht der Freistaat seine finanzielle Förderung für jüdische Gemeinden.

Obduktion: Fluglehrer und Schülerin sofort tot
Obduktion: Fluglehrer und Schülerin sofort tot Bayern

Obduktion: Fluglehrer und Schülerin sofort tot

Der 24-Jährige und die 19-Jährige starben bei dem Aufprall auf den Attersee. Nun wird geprüft, ob etwa Alkohol oder Medikamente im Spiel waren. Ergebnisse der Unfalltechniker liegen noch nicht vor.

Frau soll Leiche rund 100 Kilometer weit transportiert haben
Frau soll Leiche rund 100 Kilometer weit transportiert haben Bayern

Frau soll Leiche rund 100 Kilometer weit transportiert haben

Im Fall eines bei Lenggries tot aufgefundenen Mannes gibt es neue Ermittlungsergebnisse. Eine 59-Jährige soll den Toten etwa 100 Kilometer weit gefahren haben. Was bislang bekannt ist.

Spaziergänger finden Leiche in Schwaben
Spaziergänger finden Leiche in Schwaben Bayern

Spaziergänger finden Leiche in Schwaben

Sie spazieren im Landkreis Augsburg. Im Unterholz entdecken die Spaziergänger eine Leiche. Die Polizei bittet Bürger um Mithilfe.

Zwei Verdächtige nach Brandanschlag in München in U-Haft
Zwei Verdächtige nach Brandanschlag in München in U-Haft Bayern

Zwei Verdächtige nach Brandanschlag in München in U-Haft

Nach Anschlägen tun sich die Ermittler häufig schwer. Im jüngsten Münchner Fall war das anders: Ein Zeuge beobachtete die mutmaßlichen Täter.

Wildbieseln in Bayern: So teuer kann das Urinieren in der Öffentlichkeit werden – Bußgelder, Regeln und Tipps für Besucher
Wildbieseln in Bayern: So teuer kann das Urinieren in der Öffentlichkeit werden – Bußgelder, Regeln und Tipps für Besucher Bayern

Wildbieseln in Bayern: So teuer kann das Urinieren in der Öffentlichkeit werden – Bußgelder, Regeln und Tipps für Besucher

Gerade auf den Volksfesten in Bayern ist die Versuchung groß, sich schnell mal im Freien zu erleichtern. Doch Wildbieseln ist kein Kavaliersdelikt – und kann richtig teuer werden. Welche Bußgelder in Bayern drohen und wie ihr Ärger vermeidet, erfahrt ihr hier.

«Zensur» auf der Wiesn? - Teil der Schausteller protestiert
«Zensur» auf der Wiesn? - Teil der Schausteller protestiert Bayern

«Zensur» auf der Wiesn? - Teil der Schausteller protestiert

Umsichtiges Handeln oder «Zwangspinselei»? Die Umgestaltung von Figuren auf dem Oktoberfest schlägt weiter Wellen. Jetzt schaltet sich ein Schaustellerverband ein - und kündigt Konsequenzen an.

«Gregerl» und die Geschichtsbücher: Augsburgs Torrekord nahe
«Gregerl» und die Geschichtsbücher: Augsburgs Torrekord nahe Bayern

«Gregerl» und die Geschichtsbücher: Augsburgs Torrekord nahe

Michael Gregoritsch schreibt ein Stück Augsburger Bundesligageschichte mit. Der österreichische Nationalstürmer kann schon an diesem Wochenende einen Vereinsrekord aufstellen.

Wegwerfagenten: Wie anonyme Täter Sabotage in Bayern ausführen – Brandanschlag bei Rüstungsunternehmen in München und politische Hintergründe
Wegwerfagenten: Wie anonyme Täter Sabotage in Bayern ausführen – Brandanschlag bei Rüstungsunternehmen in München und politische Hintergründe Bayern

Wegwerfagenten: Wie anonyme Täter Sabotage in Bayern ausführen – Brandanschlag bei Rüstungsunternehmen in München und politische Hintergründe

Immer häufiger geraten Unternehmen und kritische Infrastruktur in Bayern ins Visier von Sabotageakten. Im Fokus stehen sogenannte Wegwerfagenten – anonyme Täter, die im Auftrag handeln und nach der Tat fallengelassen werden. Was das bedeutet und wie sie vorgehen, lest ihr hier.

Augsburgs Baum macht um Kade ein Geheimnis
Augsburgs Baum macht um Kade ein Geheimnis Bayern

Augsburgs Baum macht um Kade ein Geheimnis

Der FC Augsburg stellt sich auf eine Frankfurter Eintracht mit vielen Zockern ein. Hinter einem Zocker der Fuggerstädter steht ein Fragezeichen.

Söder kündigt Gesetz zum Schutz kritischer Infrastruktur an
Söder kündigt Gesetz zum Schutz kritischer Infrastruktur an Bayern

Söder kündigt Gesetz zum Schutz kritischer Infrastruktur an

Die Gefahr durch Drohnen und Sabotage steigt. Deshalb will Bayern reagieren - umgehend, wie Markus Söder betont.

München verliert Fluggäste - Nürnberg und Memmingen gewinnen
München verliert Fluggäste - Nürnberg und Memmingen gewinnen Bayern

München verliert Fluggäste - Nürnberg und Memmingen gewinnen

Der europäische Luftverkehr insgesamt wächst trotz Irankriegs und hoher Kerosinpreise, doch für den Münchner Flughafen war das erste Halbjahr unerfreulich.

«Kein Alarm mehr»: Kompany will normalen Umgang mit Musiala
«Kein Alarm mehr»: Kompany will normalen Umgang mit Musiala Bayern

«Kein Alarm mehr»: Kompany will normalen Umgang mit Musiala

Jamal Musiala steht beim FC Bayern wieder in den Startlöchern. Im Training ist der Nationalspieler anfallsfrei. Das sagt der Trainer vor der Rückkehr des 23-Jährigen in den Kader.

15-Jähriger klaut E-Bikes auf Deutschland-Rundfahrt
15-Jähriger klaut E-Bikes auf Deutschland-Rundfahrt Bayern

15-Jähriger klaut E-Bikes auf Deutschland-Rundfahrt

Der Jugendliche fährt mit gestohlenen Fahrrädern und Pedelecs durch mehrere Orte im Süden und tauscht die Räder aus, sobald der Akku leer ist. Die Polizei ermittelt und sucht weitere Geschädigte.

Mann zündet mutmaßlich eigene Wohnung in Mehrfamilienhaus an
Mann zündet mutmaßlich eigene Wohnung in Mehrfamilienhaus an Bayern

Mann zündet mutmaßlich eigene Wohnung in Mehrfamilienhaus an

In Oberbayern gehen in der Nacht mehrere Notrufe derselben Adresse bei der Polizei ein. Polizei und Feuerwehr rücken an. Später richtet sich der Verdacht gegen einen Hausbewohner.

Mann bedroht Polizei mit Fleischerbeil und Eisenstange
Mann bedroht Polizei mit Fleischerbeil und Eisenstange Bayern

Mann bedroht Polizei mit Fleischerbeil und Eisenstange

Die geplante Kontrolle eines Fahrradfahrers endet für die Beamten in einer Bedrohungslage. Sie ziehen ihre Dienstwaffen und fordern Unterstützung an.

Harte Lose für Bayern-Fußballerinnen in Ligaphase
Harte Lose für Bayern-Fußballerinnen in Ligaphase Bayern

Harte Lose für Bayern-Fußballerinnen in Ligaphase

In der Champions League geht es für den deutschen Doublesieger gegen namhafte Gegner. Eine Premiere wird es im ersten Heimspiel gegen.

Güterschiff mit rund 1.000 Tonnen Sand läuft auf Felsen auf
Güterschiff mit rund 1.000 Tonnen Sand läuft auf Felsen auf Bayern

Güterschiff mit rund 1.000 Tonnen Sand läuft auf Felsen auf

Das Schiff kann sich zunächst nicht aus eigener Kraft befreien. Der Schiffsverkehr wird für mehrere Stunden gesperrt. Wie es dazu kam.

Schmidt sarkastisch: «Wechseln jetzt jede Woche den Torwart»
Schmidt sarkastisch: «Wechseln jetzt jede Woche den Torwart» Bayern

Schmidt sarkastisch: «Wechseln jetzt jede Woche den Torwart»

Frank Schmidt setzt nach vielen Gegentoren auch in Fürth auf Thomas Dähne. Was der Trainer von Zweitligist 1. FC Heidenheim zur Torwartdebatte sagt.

Neuers Abschiedstour: Einmal noch Emotionen auf Schalke
Neuers Abschiedstour: Einmal noch Emotionen auf Schalke Bayern

Neuers Abschiedstour: Einmal noch Emotionen auf Schalke

Manuel Neuer hat in seiner Karriere nur für zwei Vereine gespielt. Als die Schalker den letzten Sieg in der Bundesliga gegen die Bayern bejubelten, stand der heute 40-Jährige noch in ihrem Tor.

Kampf gegen Ärztemangel: Koalition will Arztassistenten
Kampf gegen Ärztemangel: Koalition will Arztassistenten Bayern

Kampf gegen Ärztemangel: Koalition will Arztassistenten

In vielen ländlichen Regionen herrscht schon heute Ärztemangel. Die Koalition schlägt nun weitere Gegenmaßnahmen vor - und orientiert sich dabei auch an anderen Ländern.

15 Menschen in Neunsitzer - Fahrer auf Kokain
15 Menschen in Neunsitzer - Fahrer auf Kokain Bayern

15 Menschen in Neunsitzer - Fahrer auf Kokain

Beamte halten den überfüllten Kleinbus bei einer Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 303 in Oberfranken an. Das Kokain ist nicht der einzige Grund, warum der Fahrer nicht weiterfahren darf.

Fürther Trainer hält Lobrede auf Heidenheims Schmidt
Fürther Trainer hält Lobrede auf Heidenheims Schmidt Bayern

Fürther Trainer hält Lobrede auf Heidenheims Schmidt

Die SpVgg Greuther Fürth erwartet in der 2. Bundesliga einen echten Brocken. Bundesligaabsteiger Heidenheim gastiert im Frankenland. Vom Trainer ist Heiko Vogel begeistert.

Kompanys angeblicher Transfer-Wunsch und die «KI-Wolke»
Kompanys angeblicher Transfer-Wunsch und die «KI-Wolke» Bayern

Kompanys angeblicher Transfer-Wunsch und die «KI-Wolke»

Hatte sich Vincent Kompany beim FC Bayern noch einen dritten großen Transfer in diesem Sommer gewünscht? Der Trainer reagiert irritiert und verwundert - und er äußert einen Verdacht.

Bauarbeiten bringen Zugausfälle zwischen München und Füssen
Bauarbeiten bringen Zugausfälle zwischen München und Füssen Bayern

Bauarbeiten bringen Zugausfälle zwischen München und Füssen

Die Deutsche Bahn saniert weiter ihr Streckennetz in Bayern. Das hat Auswirkungen auf Fahrpläne und Fahrgäste.

29-Jähriger stirbt nach schwerem Kranunfall in Mittelfranken
29-Jähriger stirbt nach schwerem Kranunfall in Mittelfranken Bayern

29-Jähriger stirbt nach schwerem Kranunfall in Mittelfranken

Ein Mann erleidet bei einem Arbeitsunfall in Mittelfranken ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn ins Krankenhaus. Nun ist er seinen Verletzungen erlegen.

160 Schweine müssen auf Autobahn umsteigen
160 Schweine müssen auf Autobahn umsteigen Bayern

160 Schweine müssen auf Autobahn umsteigen

Ein Tiertransporter mit Schweinen bleibt auf der A70 liegen. Weil eine Weiterfahrt zu gefährlich ist, müssen die Tiere mitten auf der Autobahn das Fahrzeug wechseln.

Blume vermeldet Rekordzahl an Medizin-Studienplätzen
Blume vermeldet Rekordzahl an Medizin-Studienplätzen Bayern

Blume vermeldet Rekordzahl an Medizin-Studienplätzen

Bayern möchte einem drohenden Ärztemangel vorbeugen - und will deshalb mehr Studienplätze schaffen. Der Wissenschaftsminister zieht Zwischenbilanz.