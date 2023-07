Warum? Wieso Kinder die Warum-Fragen stellen und wir ihr reagiert

Kinder entdecken die Welt

Kinder erleben die Welt um sie herum als aufregendes und unbekanntes Territorium . Indem sie Warum-Fragen stellen, versuchen sie, diese Welt besser zu verstehen und ihr Wissen darüber zu erweitern. Das Stellen von Warum-Fragen ist also ein Ausdruck ihrer natürlichen Neugier und ihres Entdeckungsdrangs. Kinder haben auch einen starken Wunsch nach Wissen und möchten ständig dazulernen . Durch das Stellen von Warum-Fragen suchen sie nach Informationen, um ihr Verständnis zu erweitern. Außerdem ist das Stellen von Warum-Fragen ist ein wichtiger Teil der sprachlichen Entwicklung von Kindern . Sie lernen, komplexe Fragen zu formulieren, ihre Gedanken auszudrücken und ihren Wortschatz zu erweitern.

Wunsch nach Erklärungen

Kinder haben den Drang, die sogenannten Ursache-Wirkungs-Beziehungen in ihrer Umgebung zu verstehen. Indem sie Warum-Fragen stellen, suchen sie nach Erklärungen und rationalen Zusammenhängen. Sie wollen wissen, warum die Dinge so sind, wie sie sind, und wie sie funktionieren. Diese Fragen sind also ein Ausdruck ihres Verlangens nach Wissen und ihrer Bereitschaft, die Welt um sie herum zu erforschen.