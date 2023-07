Was muss man als Flugpate machen?

Freiwillige Passagiere auf Urlaubs- oder Geschäftsflügen können sich melden und anbieten um Hunde oder Katzen als Reisebegleitung mitzunehmen. Hier steht die Wahl zwischen der Mitnahme in der Kabine direkt oder über den Frachtraum . Diese Flugpatenschaft ist vollkommen kostenlos und läuft meist recht reibungslos ab:

Wie wird man Flugpate?

Um einen sicheren und reibungslosen Transport für euch und das Tier zu gewährleisten, informiert ihr euch am besten über die Organisation mit der ihr arbeiten werdet oder über andere Gegebenheiten. Wie zum Beispiel die Anforderungen der Fluggesellschaften.

Welche Airline nimmt Tiere mit?

Bestimmte Anforderungen und Verantwortlichkeiten sind natürlich Teil einer solch verantwortungsvollen Aufgabe. Vor allem um euch viel Stress zu sparen, solltet ihr also vor allem Kriterien wie Transportbehälter der Tiere, Abholung und Übergabe des Tiers am Flughafen, medizinische Vorsorge und Vorschriften der Fluggesellschaft gründlich durchplanen und besprechen. Unter anderen erlauben diese Airlines eine Mitnahme von Haustieren:



Air Canada

Air France

American Airlines

British Airways

Condor

Corendon Airlines

Delta Air Lines

Edelweiss Air

Emirates

Eurowings

Iberia

United Airlines

Lufthansa

LuxAir

KLM Royal Dutch Airlines

Norwegian

Qantas

Sun Air

Swiss

Transavia

TuiFly

Vueling

Jede Fluggesellschaft hat ihre eigenen spezifischen Regeln und Vorschriften für den Transport von Haustieren. Berücksichtigt werden hier die Größe und das Gewicht des Tieres, der erforderliche Transportbehälter, die Mitnahme in der Kabine oder im Frachtraum sowie zusätzliche Gebühren und erforderliche Dokumente (wie Gesundheitszeugnisse oder Impfungen). Es ist also wichtig, sich persönlich nochmal mit einer Fluggesellschaft in Kontakt zu setzen.