Was ist ein emotionaler Kater?

Alkoholkonsum beeinflusst unser Gehirn und das Gleichgewicht der Neurochemikalien, die zu unserer Stimmung beitragen. Wenn wir trinken, schüttet unser Körper Wohlfühlchemikalien wie Dopamin und Gamma-Aminobuttersäure (GABA) in unser Gehirn aus, wodurch wir uns glücklich und entspannt fühlen, so Sage Therapy Chicago . Diese künstliche Stimmungsaufhellung verschwindet, wenn man den Alkohol wegnimmt, und unser Gehirn ist leer, wenn wir am nächsten Morgen aufwachen. Wenn man dann noch den gestörten Schlaf, die Dehydrierung, die Übelkeit und die Beeinträchtigung der Entscheidungsfähigkeit hinzunimmt, die durch zu viele Drinks hervorgerufen werden können, hat man einen perfekten Sturm, der Angstzustände und Depressionen auslösen kann.

Alkohol kann Depressionen begünstigen

Eine Studie von R. Kathryn McHugh and Roger D. Weiss aus dem Jahr 2019 hat die Entwicklung von Depressionssymptomen bei Jugendlichen mit regelmäßigem oder starkem Alkoholkonsum in Verbindung gebracht. Erwachsene, die die Kriterien für eine Alkoholkonsumstörung erfüllten, hatten ebenfalls ein höheres Risiko für eine Depression.

Alkohol kann negative Gefühle verschlimmern

Selbsteinschätzungen haben gezeigt, dass die Teilnehmer einer Studie, die bei der Oxford Academic veröffentlicht wurde, während eines Katers im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ohne Kater eine erhöhte Angst und eine verringerte "Gelassenheit" erleben, die Elemente wie "glücklich-traurig" umfasst. In einem Interview mit dem Spiegel erklärt Andreas Heinz, der Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin, dass Alkohol stark in die Hirnchemie eingreift. Er wirke auf der einen Seite wie ein Beruhigungsmittel, weil er an den gleichen Stellen andockt wie zum Beispiel Valium.