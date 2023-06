Schauspielerin Eva Habermann im Sonntagsfrühstück

Diesmal dabei: Schauspielerin Eva Habermann



Eva Habermann, geboren in Hamburg, wurde als deutsche Schauspielerin vor allem durch ihre Rolle als Zev Bellringer in der TV-Serie "Lexx" bekannt. Ihre Karriere begann Ende der 1990er Jahre, wobei sie in der beliebten deutschen TV-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" erste Erfahrungen sammelte. Eva Habermann ist eine vielseitige Schauspielerin und hat sowohl in Filmen als auch in Fernsehserien und Theaterstücken mitgewirkt. Im Gespräch mit ANTENNE BAYERN Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein spricht sie über diese spannende Karriere vor allem auch über ihr Image als Traumfrau: