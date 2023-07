Schulweg ablaufen

Adobe Stock/Dieter Hawlan



Der erste und wichtigste Tipp ist: Geht mit euren Kindern im Vorhinein den Schulweg mehrmals ab - und zwar bestenfalls unter realen Bedingungen. Also Morgens und Mittags unter der Woche. Nehmt euch bitte die Zeit, um eure Kids - sprichwörtlich - an die Hand zu nehmen und durch die ersten Schultage und -wege zu führen.

nach oben >>

Gefahren besprechen



Besprecht sowohl im Vorhinein als auch bei den ersten gemeinsamen Schulwegen die verschiedenen Gefahren auf dem Schulweg. Guckt euch an, wo mehrspurige Straßen sind, welche Kreuzungen unübersichtlich sind, gibt es tückische Grundstück-Ausfahrten? Viele Unfälle im Straßenverkehr passieren, weil Kindern oft der Überblick fehlt. Daher bietet es sich auch an, die Kids im Vorhinein zu informieren und gegebenenfalls gemeinsam Alternativen zu finden... nach oben >>

Umwege?

Viele Unfälle mit Kindern passieren deshalb, weil Kids oft zu wenig Überblick haben. So wird das Überqueren einer Straße beispielsweise schnell zur Gefahr, weil Kindern schwer fällt, BEIDE Richtungen im Blick zu behalten. Aber das kann man umgehen - indem man zusammen nicht den schnellsten, sondern sichersten Schulweg sucht. Tipp: Umwege bieten sich oft an, wenn die längere Alternative sicherer ist. Etwa, wenn die Kinder seltener die Fahrbahn überqueren müssen oder der Weg mit Ampeln und Zebrastreifen versehen ist. Auch Schülerlotsen an Kreuzungen und Co. sind ein gutes Argument, um lieber einen kleinen Umweg einzubauen.



Übrigens: Unter anderem von Straßenverkehrsämtern gibt's oft Schulwegpläne! Perfekt, um den richtigen Schulweg für euren ABC-Schützen zu finden.

nach oben >>

Stichproben

Ihr wart die ersten paar Male auf dem Schulweg mit dabei? Das ist super! Tipp: Geht doch ab & an trotzdem nochmal mit - auch bei älteren Kids. So verbringt ihr zusätzliche Zeit mit eurem Kind UND könnt gucken, ob sich womöglich das ein oder andere Fehlverhalten eingeschlichen hat. Je öfter der Weg gelaufen ist, desto unachtsamer werden manche Kids. Da kann es helfen, wenn ihr als Eltern bisweilen "stichprobenartig" mal wieder mitgeht. nach oben >>

Rollentausch

Noch besser als stichprobenartig mal mit auf den Schulweg gehen, ist, einen kleinen Rollentausch mit euren Kids zu machen. SIE sollen mal Eltern spielen und EUCH den Weg zur Schule erklären und welche Gefahren es so gibt. Das macht nicht nur viel Spaß, sondern man lernt auch noch jede Menge dabei.

nach oben >>

Richtige Kleidung

Für viele ein vermeintlich alter Hut - dennoch halten sich viele nicht dran: Die richtige Kleidung macht auf dem Schulweg viel aus. Besonders

helle Kleidung oder eine knallbunte Jacke wird im Straßenverkehr einfach viel besser von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen als dunkle Farbtöne. Jetzt zum Schulstart ist morgens noch hell, aber der Herbst naht mit schnellen Schritten. Spätestens wenn es morgens dunkler wird, ist helle, auffällig Kleidung für Kids eigentlich Pflicht. nach oben >>

Richtige Accessoires



Ebenso wichtig wie auffällige Kleidung sind Accessoires für die Kleidung, den Schulranzen und Co. Gibt's in verschiedenen Farben und Formen - da ist für jeden was dabei. Ob lustige Reflektoren oder bunte Lichter - Kinder finden's toll und sie sind gleich um ein Vielfaches besser sichtbar.

nach oben >>

Weggemeinschaften bilden



Nicht immer gehen ältere Geschwister auf die gleiche Schule. Aber man kann mit anderen Kindern aus der neuen Klasse auch wunderbar Weggemeinschaften bilden. Kommt vielleicht der ein oder andere Mitschüler aus eurer Nachbarschaft? Schließt Kontakte zu anderen Eltern oder fragt euer Kind nach ersten schulischen Kontakten - vielleicht lässt sich eine kleine Weggemeinschaft für den Schulweg bilden?! nach oben >>

Schulwegtraining mit der Polizei/Ausbildung zu Schulwegdiensten



Ein tolles Angebot, das ihr auf jeden Fall wahrnehmen solltet: Die Polizei trainiert jedes Jahr mit Schulanfängern, wie sie sich auf ihrem Schulweg verhalten sollen. Hier geht's um alles Wichtige im Straßenverkehr: Wie man sich an Ampeln und Fußgängerüberwegen zu verhalten hat, was man beim Überqueren einer Straße beachten muss und vieles mehr.



Zur Info: Bei diesem Training schult die Polizei jedes Jahr rund 70.000 Schulanfänger. Weiter bildet die Polizei alle Interessierten kostenlos zu Schulwegdiensten - also zu Schülerlotsen/Schulweghelfer/Schulbuslotsen und Schulbusbegleitern - aus. nach oben >>

Problem "Elterntaxi"



Viele Eltern haben so große Sorgen vor dem Straßenverkehr, dass sie ihre Kinder lieber gleich

persönlich mit dem Auto in die Schule fahren wollen. Aber Vorsicht: Die sogenannten Elterntaxis bergen verschiedene Gefahren. Zum einen müssen Kids irgendwann an die Gefahren im Straßenverkehr herangeführt werden. Bestenfalls lernen sie schon früh, sich im Verkehr allein zurecht zu finden. Wer Kids fährt, nimmt ihnen oft ein Teil dieses wichtigen Lernprozesses. Zum anderen sind Elterntaxis VOR der Schule aber auch ein großes Problem geworden. Na klar, als Elternteil möchte man sein Kind sicher wissen und so nah wie möglich an die Schule fahren. Dieses Auto-Chaos zu Schulbeginn hat aber inzwischen selbst schon für viele Unfälle gesorgt. Viele Autos auf einem Fleck, kaum Übersichtlichkeit, unerprobte Kinder - eine Vielzahl Gefahren auf engstem Raum. nach oben >>

Tipps für Autofahrer