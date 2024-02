21 Kilogramm Rauschgift beschlagnahmt

Taufkirchen/Vils (dpa/lby) - Gut 21 Kilogramm Rauschgift sind von der Polizei im Landkreis Erding sichergestellt und drei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen worden. Unter dem beschlagnahmten Rauschgift seien 8,4 Kilo Amphetamin und 8,5 Kilo Haschisch gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Mutmaßlicher Drahtzieher sei ein 21-Jähriger aus Taufkirchen/Vils. Dieser sei im Zuge einer Durchsuchungsaktion am frühen Donnerstagmorgen festgenommen worden, ebenso eine 45 Jahre alte Frau und ein 44 Jahre alter Mann. Der 21-Jährige soll seine Drogenbestände im Keller der 45-Jährigen gelagert haben. Die drei Verdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut in Untersuchungshaft genommen und in Justizvollzugsanstalten gebracht.