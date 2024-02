95.000 Euro Strafe für Greuther Fürth wegen Pyrotechnik

Für Christen hat am Aschermittwoch die Fastenzeit begonnen Gefällt mir Merken Teilen

Für die Christinnen und Christen hat am Aschermittwoch auch in Bayern die Fastenzeit begonnen. In Gottesdiensten in den katholischen Kirchen wurde traditionell das Aschekreuz aufgelegt und dabei mit Worten aus der Bibel zur Buße und zur Umkehr aufgerufen.