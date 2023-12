München (dpa/lby) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist nach eigener Wahrnehmung in den vergangenen Jahren ruhiger geworden. «Ich bin ruhiger geworden und denke eher an die Schlagzeile von übermorgen statt an die von morgen», sagte der CSU-Vorsitzende dem «Main-Echo» (Samstag). Heute stelle er das Team mehr in den Vordergrund und versuche, Jüngere stärker in die Verantwortung zu nehmen und zugleich zu fördern. «In der Sprache von «Star Wars»: Ich entwickele mich in Richtung eines älteren Jedi-Meisters und weg vom Heißsporn, der ich als Jüngerer durchaus war», sagte er. Das Positive dabei sei: «Man entwickelt insgesamt einen größeren Überblick.»