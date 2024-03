Fünf Jugendliche attackieren Gemeindemitarbeiter

Gochsheim (dpa/lby) - Nach einem Angriff auf einen Gemeindemitarbeiter in Gochsheim (Kreis Schweinfurt) ermittelt die Kriminalpolizei gegen fünf Jugendliche. Die 15- und 16-Jährigen sollen den Mann am Dienstag auf einem Spielplatz angegriffen haben, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Donnerstag mitteilte. Der Gemeindemitarbeiter hatte den Spielplatz kontrolliert, weil es dort mehrfach zu Vandalismus gekommen war. Laut Polizei traf er dabei auf eine Gruppe von Jugendlichen, die dort Flaschen zerschlugen. Der Mann forderte demnach die Teenager auf, den Spielplatz zu verlassen. Daraufhin sollen ihn fünf Verdächtige aus der Gruppe mit Flaschen beworfen, mit Pfefferspray besprüht, getreten und geschlagen sowie seine Jacke geraubt haben. Die Polizei nahm die fünf Jugendlichen fest, gegen sie wird nun wegen schweren Raubs und weiterer Straftaten ermittelt.