In Bayern weiter stürmisch, milde Aussichten für Heiligabend

München (dpa/lby) - Am Wochenende bleibt es weiter stürmisch in Bayern, teilweise mit Orkanböen auf den höchsten Gipfeln. Am Heiligabend wird es mild mit Höchstwerten von bis zu zwölf Grad und möglicherweise etwas Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagmorgen mitteilte. Während die Meteorologen für den Samstag gebietsweise Dauerregen voraussagen, soll es in den kommenden Tagen trockener werden.

Für die meisten Menschen in Bayern wird es keine weißen Weihnachten geben. Neuschnee erwartet der DWD in den Mittelgebirgen oberhalb von 600 bis 800 Metern. In den Alpen kommt oberhalb von 1000 Metern bis zu zehn Zentimeter Neuschnee hinzu, in höheren Lagen des Bayerwaldes können es zwischen zehn bis 20 Zentimeter sein.

Im Flachland wird es am Samstag immer wieder stürmische Böen oder Sturmböen geben, besonders am Mittag und am Nachmittag sowie generell im Bergland auch schwere Sturmböen. In den höheren Lagen der Alpen und des Bayerwalds erwartet der Wetterdienst zeitweise auch orkanartige Böen, auf den Gipfeln zum Teil Orkanböen.