12.02.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

Krähe verheddert sich in Angelschnur

In einer zurückgelassenen Angelschnur hat sich eine Krähe in Bamberg verfangen. Das hilflose Tier hing über dem Main-Donau-Kanal und drohte in den Fluss zu fallen, wie die Polizei am Montag mitteilte.