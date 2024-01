Krones will Maschinenbauer Netstal übernehmen

Neutraubling (dpa/lby) - Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones möchte mit dem Zukauf des Maschinenbauers Netstal sein Angebot erweitern. Krones stehe kurz davor, 100 Prozent der Anteile am Anbieter von Spritzgussmaschinen für den Getränkemarkt zu übernehmen, teilte das MDax-Unternehmen am Montag in Neutraubling mit. Ein Abschluss der Transaktion werde noch in der ersten Jahreshälfte erwartet. Die kartellrechtliche Genehmigung stehe noch aus. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Netstal war bisher bereits ein strategischer Partner von Krones. Das Schweizer Unternehmen erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro. Die Ertragskraft soll in den kommenden Jahren auf das Niveau von Krones steigen. Das MDax-Unternehmen will den Zukauf mit vorhandenen liquiden Mitteln finanzieren und möglicherweise auch teilweise eine Fremdkapitalfinanzierung nutzen.

Mit Netstal möchte Krones neben Anwendungen rund um PET-Behälter seine Geschäfte in den medizinisch-pharmazeutischen Markt sowie in die Bereiche Lebensmittel und Körperpflege ausbauen.