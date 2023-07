Landtag billigt Radgesetz: 1500 Kilometer Radwege geplant

CSU will Steuer auf Grundnahrungsmittel abschaffen Gefällt mir Merken Teilen

In Sichtweite der Bayern-Wahl will sich die CSU anscheinend als oberste Steuersenkungspartei profilieren. Im Kloster Andechs präsentieren Söder & Co. mehrere Ideen. Und attackieren vor allem eine Partei.