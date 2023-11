20.11.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

Laster und Auto stoßen frontal zusammen: Autofahrer stirbt

Ein Autofahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Laster in der Oberpfalz gestorben. Der Fahrer des Lastwagens kam am Montag aus zunächst unklarer Ursache zwischen Freystadt und Pyrbaum (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) nach rechts von der Straße ab.