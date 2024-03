Mann bei unter Lastwagen eingeklemmt und schwer verletzt

Burgkunstadt (dpa/lby) - Ein 67-Jähriger ist im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels unter einem Lastwagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe der Mann das Fahrzeug am Samstagnachmittag zu Hause in Burgkunstadt reparieren wollen. Dazu legte er sich den Angaben nach unter die Sattelzugmaschine. Weil die Maschine im Laufe der Arbeiten Luftdruck verlor, sackte der Laster ab und der Mann wurde eingeklemmt. Ein Nachbar befreite den 67-Jährigen mithilfe eines Wagenhebers und der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei vermutete, dass der Lastwagen wegen eines technischen Defekts absackte.