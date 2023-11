Matratze klemmt unter Auto - Fahrzeug fängt Feuer

München (dpa/lby) - Ein Auto ist während der Fahrt in Brand geraten, weil unter dem Wagen nahe am heißen Auspuff eine Matratze klemmte. Passanten hatten den Fahrer am Dienstag in München darauf aufmerksam gemacht, dass sein Auto rauchte, wie die Berufsfeuerwehr mitteilte. Der 41-Jährige hielt bei einer Autowerkstatt an, um sich helfen zu lassen. Deren Mitarbeiter bemerkten, dass zwischen den Rädern des Autos eine Matratze klemmte und brannte. Offenbar hatte sie sich am heißen Auspuff entzündet. Ein Mitarbeiter der Werkstatt rief die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten den Angaben zufolge das Auto, das bereits voll in Flammen stand. Am Wagen entstand Totalschaden.

Nach Informationen der Einsatzleitung habe der Autofahrer die Matratze unter seinem Auto nicht bemerkt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Vermutlich habe jemand sie auf der Straße oder einem Parkplatz verloren, und der Autofahrer sei unbewusst über sie gefahren. Dann habe sich die Matratze unter dem Auto verfangen. Es habe sich um eine Schaumstoffmatratze mit den üblichen Maßen 90 mal 200 Zentimeter gehandelt, sagte der Feuerwehrsprecher.