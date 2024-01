17.01.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







Mehr als 250 Flüge am Flughafen München annulliert

Am Flughafen München sorgt die Wetterlage mit gefrierendem Regen und Glätte für Ausfälle. Von rund 650 geplanten Starts und Landungen am Mittwoch seien mehr als 250 Flüge annulliert worden, sagte eine Sprecherin am Morgen.