Milder Wochenstart in Bayern: Schnee zur Wochenmitte

München (dpa/lby) - Den Freistaat erwartet ein milder und teils nasser Wochenstart. Zum Mittwoch fallen die Temperaturen, vor allem in den Alpen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Schnee.

Die neue Woche startet vor allem im Norden Bayerns stark bewölkt und mit Regenschauern, die an den Mittelgebirgen auch kräftig ausfallen können. Im Süden zeigt sich laut DWD dagegen auch mal die Sonne und es bleibt meist trocken. Die Temperaturen liegen tagsüber bei 8 bis 14 Grad, nachts fallen die Temperaturen auf 7 bis 1 Grad.

Am Dienstag soll es dann verbreitet Schauer geben, die sich im Verlauf in den Süden verlagern. Laut Meteorologen kommt zum Mittwoch ein Schwall polarer Meeresluft nach Bayern, der für einen markanten Temperaturrückgang sorgt. In der Nacht zum Mittwoch könne in den Alpen bis in tiefe Lagen Schnee fallen. In den Staulagen seien bis zu 30 Zentimeter Neuschnee möglich. Vom Norden Bayerns her soll die Schneefallgrenze zwischen 400 und 700 Meter sinken. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 2 und plus 2 Grad, nördlich der Donau könnten die Temperaturen auch auf minus 4 Grad fallen. Es könne glatt werden.

Am Mittwoch soll der Schnee dann abklingen. Bei Werten zwischen 0 und 5 Grad wird es laut DWD teils sonnig und meist trocken. In der Nacht könne es bei Tiefstwerten bis minus 6 Grad örtlich glatt werden.