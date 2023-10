Traktor-Gespann verliert bei Unfall 18 Tonnen Möhren

Kolitzheim (dpa/lby) - Bei einem Unfall in Unterfranken hat ein Traktor-Gespann rund 18 Tonnen Karotten verloren. Der 32 Jahre alte Fahrer sei bei dem Unfall in Kolitzheim (Landkreis Schweinfurt) leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Ein Lastwagen überholte demnach am Mittwoch den Traktor, als ein Auto entgegenkam. Um nicht mit dem einscherenden Lastwagen zusammenzustoßen, habe der Traktorfahrer stark bremsen müssen. Er verlor laut Polizei dabei die Kontrolle über das Gespann mit Anhänger, welches samt Ladung auf ein Rübenfeld kippte. Durch den Unfall am Mittwoch sei ein Schaden von 80 000 Euro entstanden.