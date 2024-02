Vier Verletzte bei Unfall nahe Illertissen

Telefonbetrüger erbeuteten 2023 rund 24 Millionen Euro Gefällt mir Merken Teilen

Telefonbetrüger haben in Bayern im vergangenen Jahr rund 24 Millionen Euro erbeutet. «Erste Auswertungen für 2023 zeigen für Bayern in diesen Deliktsfeldern weiter steigende Fallzahlen», sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Donnerstag in München.