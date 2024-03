Zwei Verdächtige in mehr als 20 Jahre altem Mordfall gefasst

Würzburg (dpa/lby) - Im Fall eines seit mehr als zwanzig Jahren ungeklärten Mords an einem türkischen Gastwirt in Unterfranken hat die Polizei zwei Verdächtige gefasst. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, hätten neue Hinweise in der vorigen Woche zur Festnahme eines 49-Jährigen aus Arnstein (Landkreis Main-Spessart) und eines 66-Jährigen aus Würzburg geführt.

Die beiden Männer stehen demnach im Verdacht, am 5. Januar 1999 den Wirt des «Deutsch-Türkischen Kulturvereins» in Würzburg ermordet zu haben. Auf den damals 55-Jährigen war mehrmals geschossen worden. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Der Mord konnte bislang nicht aufgeklärt werden.

Die beiden Männer befinden sich wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes den Angaben zufolge bereits in Justizvollzugsanstalten. Die Polizei hat aufgrund der neuen Spur eine Ermittlungskommission gegründet. Ermittler hätten am vergangenen Freitag verschiedene Wohn- und Geschäftsräume der Verdächtigen sowie möglicher Zeugen in Würzburg, Arnstein und Zellingen durchsucht. Stellenweise hätten die Ermittler dabei auch nach Beweismitteln gegraben, hieß es. Nähere Angaben zu der neuen Spur und den Verdächtigen wollten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht machen.

Die Ermittlungen in dem Fall hatten sich 1999 zunächst auf das Umfeld des Gastwirts konzentriert. Ein damals 23 Jahre alter Türke, der bereits kurz nach der Tat als Verdächtiger galt, war nach wenigen Tagen wieder auf freien Fuß gekommen.