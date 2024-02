12.02.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

Zwei Verdächtige nach Wohnhausbrand in Oberfranken ermittelt

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Oberfranken hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Die beiden Männer werden verdächtigt, das Haus in Mainleus (Landkreis Kulmbach) angezündet zu haben, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken am Montag sagte.