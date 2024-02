Däne Henriksen neuer Trainer des FSV Mainz 05

Mainz (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Dänen Bo Henriksen als neuen Trainer verpflichtet. Wie der Tabellenvorletzte mitteilte, unterschrieb der 49-Jährige einen Vertrag bis 2026.

Henriksen trainierte bis zum vergangenen Wochenende noch den Schweizer Erstligisten FC Zürich. Seine Mission Klassenerhalt beginnt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit dem Heimspiel gegen den FC Augsburg.

Henriksen übernimmt die Nachfolge von Jan Siewert, der nach nur dreimonatiger Amtszeit am Rosenmontag nach elf sieglosen Spielen freigestellt worden war. Henriksen ist bereits der dritte Coach der Rheinhessen in dieser Saison und der zweite aus Dänemark: Sein Landsmann Bo Svensson hatte im November von sich aus seinen Job in Mainz aufgegeben.

Gute Arbeit in Zürich

«Wir haben uns intensiv mit unserer aktuellen Situation beschäftigt und analysiert, welcher Trainertyp mit welchem fußballerischen Ansatz in dieser schwierigen sportlichen Situation zu uns passt», sagte der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel. Henriksen sei ein Trainer, «dem es in seiner Karriere wiederholt und unter sehr verschiedenen Voraussetzungen gelungen ist, Mannschaften zu formen».

Dabei habe er einen «pragmatischen, aber auch mutigen und schlussendlich erfolgreichen Fußball spielen» lassen, fügte der Sportvorstand an. «Darüber hinaus ist Bo Henriksen ein sehr emotionaler, offener und meinungsstarker Charakter, der eine unglaublich positive Energie ausstrahlt und sehr gut zu Mainz 05 passen wird.»

Im Oktober 2022 hatte der neue Mainz-Coach den FC Zürich auf dem letzten Tabellenplatz der Schweizer Super League übernommen und den Klassenerhalt gesichert. Aktuell ist der eidgenössische Traditionsverein Tabellendritter. In der vergangenen Woche hatte Henriksen verkündet, seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag in Zürich nicht zu verlängern.