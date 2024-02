Super Bowl meistgesehenes TV-Programm der US-Geschichte

Rückkehr nach Rom: Als Musiala «sehr viel Spaß» hatte Gefällt mir Merken Teilen

An den 23. Februar 2021 erinnert sich Jamal Musiala gerne. Beim 4:1 der Bayern trifft der damals 17-Jährige erstmals in der Königsklasse - als jüngster Münchner. Am Mittwoch steht er wieder im Fokus.