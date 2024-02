Eugene Levy wird mit Stern auf «Walk of Fame» geehrt

Los Angeles (dpa) - Der kanadische Schauspieler Eugene Levy soll in Hollywood mit einer Sternenplakette geehrt werden. Der 77-Jährige werde den 2773. Stern auf dem «Walk of Fame» am 8. März enthüllen, teilten die Verleiher der Auszeichnung mit. Als Gastrednerinnen sind Catherine O’Hara und Levys Tochter, Schauspielerin Sarah Levy, eingeladen. Alle drei spielten zusammen in der preisgekrönten Comedy-Serie «Schitt's Creek» (2015 bis 2020) mit.

Emmy-Preisträger Levy, der mit Sohn Daniel Levy auch die «Schitt's Creek»-Story entwickelt hatte, spielt in der Sitcom den einst wohlhabenden Johnny Rose, der nach der finanziellen Pleite mit seiner Familie aus einer Prachtvilla in ein Motel in dem Kaff Schitt's Creek umzieht.

Eugene Levy verkörperte auch die Vaterfigur Noah Levenstein in der Komödien-Filmserie «American Pie» (1999 bis 2012). Zu seinen weiteren Hit-Komödien zählen «Splash - Eine Jungfrau am Haken» (1984), «Best in Show» (2000) oder «Im Dutzend billiger» (2003).

Der «Walk of Fame» ist eine Bürgersteigstrecke am Hollywood Boulevard in Los Angeles, in den die sternförmigen Plaketten eingelassen werden. Seit 1960 wurden über 2700 Sterne vergeben.