Kontra K löst Beatles an der Charts-Spitze ab

Baden-Baden (dpa) – Der Rapper Kontra K und der Sänger Nico Santos haben die Beatles von der Spitze der deutschen Single-Charts verdrängt. Ihr Song «Die Sonne» stieg in dieser Woche gleich auf Platz eins ein und verwies «Now and Then» von den Beatles auf den fünften Platz, wie die GfK Entertainment mitteilte. Auch bei den Alben wurde Kontra K Erster mit «Meine Hoffnung klaut mir Niemand». Zweite wurden Stray Kids mit ihrem K-Pop-Album «Rock-Star».

Trotzdem sind die Top Ten bei den Alben fest in der Hand der Beatles, dank zweier wiederveröffentlichter Kultalben. «The Beatles 1967-1970 (The Blue Album)» rangiert an fünfter Stelle, «The Beatles 1962-1966 (The Red Album)» an siebter Stelle. Auf Platz sechs schafft es ihre Zusammenstellung «The Beatles 1962-1970». Damit liegen sie knapp hinter den Rolling Stones («Hackney Diamonds») auf Platz drei sowie «Bitches brauchen Rap» von Shirin David (Platz vier).

Bei den Singles bleiben «Prada» von cassö, Raye & D-Block Europe an zweiter Stelle, gefolgt von Bennets «Voir sur ton chemin» und «Greedy» von Tate McRae.

Passend zum November macht sich im Übrigen das nahende Weihnachtsfest bemerkbar. Die Festtagsklassiker von Wham! und Mariah Carey schieben sich nach Angaben der GfK nach vorne. «Last Christmas» klettert von Platz 64 auf 22, «All I Want For Christmas is You» von 68 auf 25.

Die GfK ermittelt ihre Charts anhand der Musikverkäufe, in Geschäften ebenso wie etwa über Streaming-Plattformen oder Download-Portale.