Von Jascheroff macht erst mal kein Reality-TV mehr

Köln (dpa) - Schauspieler Felix von Jascheroff (41) sieht sich nach seiner Erfahrung im Dschungelcamp erst einmal nicht mehr im Reality-TV. Beim Dreh in Australien habe er neun Kilo abgenommen, sagte der «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Darsteller in einem am Dienstag vom Sender RTL verbreiteten Statement.

Er bereue seine Teilnahme nicht und sei stolz darauf. «Ich habe gelernt, dass ich stärker bin, als ich dachte – auch wenn es zwischendurch sehr hart für mich war. Der Rauch, keine Ruhe und dann das bisschen Essen», sagte er. Von Jascheroff verließ das Dschungelcamp an Tag 13. Danach habe ihm seine Verlobte Alexandra Sophie erst einmal ein Bier und Spaghetti Bolognese serviert.

Am Dienstag war der Schauspieler demnach zurück am Set von «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». «Ich muss jetzt auch mal wieder John bei GZSZ sein», sagte er. «Aber ich bin immer offen für neue interessante Projekte, in denen ich mich weiterentwickeln kann.»