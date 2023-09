Kreise: Einigung bei Details der Kindergrundsicherung

Skurriler Notruf nach US-Kampfjet-Absturz veröffentlicht Gefällt mir Merken Teilen

«Entschuldigung, was ist passiert?», fragt die Frau in der Notrufzentrale ungläubig. Kein Wunder - die Geschichte, die ihr am Telefon erzählt wird, ist mehr als ungewöhnlich.