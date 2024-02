Merz betont Bedeutung der Leitkultur in CDU-Programmentwurf

Lawine in Südtirol: Deutscher Tourengänger getötet Gefällt mir Merken Teilen

Viel Neuschnee in Südtirol - das bedeutet: Lawinengefahr. In über 2000 Meter Höhe wird nun eine Gruppe von Tourengängern verschüttet. Ein Mann ist tot, zwei weitere Deutsche schweben in Lebensgefahr.