FAQ - ANTENNE BAYERN zahlt deine Rechnung

Alle Antworten

Darf man auch mehrere Rechnungen einreichen?

Natürlich! Ihr dürft uns so viele Beträge einreichen, wie ihr wollt. Noch leichter könnt ihr eure Rechnungen verwalten, wenn ihr euch registriert, denn dann geht die Teilnahme mit nur wenigen Klicks.

Kann man auch eine Rechnung einreichen, auf der nur der Freund/Ehemann/Vater/etc. vermerkt ist?

Auch das ist möglich. Bitte gebt dann im Online-Formular euren Namen an - dann seid ihr auch der "Einreicher" und euer Name wird im Radio genannt - bei Ziehung des Betrags.

Wer muss nach dem Aufruf im Radio bei ANTENNE BAYERN anrufen?

Es muss derjenige anrufen, der den jeweiligen Betrag eingereicht hat und dessen Namen im Radio durchgesagt wird.

Wie lange habe ich Zeit, anzurufen, wenn meine Rechnung gezogen und mein Name genannt wurde?

Wir haben die Rückrufzeit für euch verlängert! Um wirklich allen die Chance und genug Zeit zu geben, sich zu melden, habt ihr jetzt 30 Minuten Zeit, euch bei uns unter der 0800 994 1000 zu melden. Wenn in dieser Zeit niemand anruft, wird eine neue Rechnung gezogen!

Dürfen auch Kinder unter 18 Jahren eine Rechnung einreichen?

Ja, Jugendliche ab 16 Jahren dürfen teilnehmen. Wenn ein Teilnehmer unter 18, aber ab 16 Jahren ermittelt wird für den Bulli XXL, dann müssen beide Erziehungsberechtigte den Bulli XXL entgegen nehmen. Kinder unter 16 Jahre sind zwar von der Teilnahme ausgeschlossen, selbstverständlich dürfen aber Eltern Rechnungen ihrer Kinder einreichen und dann gemeinsam mit den Kids anrufen.

Muss die Originalrechnung eingereicht werden?

Nein! Wir benötigen weder die Originalrechnung noch eine Kopie . So ist's noch einfacher für euch. Außerdem benötigt ihr die Rechnung ja vielleicht im Garantiefall sowie zum Nachweis, dass es sich um euer Produkt handelt. Zur Teilnahme reicht es, den Betrag auf der Anmeldeseite einzutragen.

Wie alt darf eine Rechnung sein?

Hier gibt es keine Begrenzung - egal wie alt die Rechnung ist - tragt einfach euren Betrag ein.

Darf ich auch Rechnungen aus dem Ausland, z.B. aus meinem Urlaub einreichen?

Ihr könnt JEDE Rechnung einreichen, hier gibt es keine Einschränkung.

Muss die Rechnung bereits beglichen sein?

Nein. Da keine Rechnung als Beleg notwendig ist für die Teilnahme, kann es auch eine Rechnung sein, die noch nicht bezahlt ist oder euch noch gar nicht erreicht hat.

Wie hoch darf eine Rechnung sein?

Um möglichst vielen Bayerinnen und Bayern eine Freude zu machen, freuen wir uns auf eure Rechnungen mit jedem Betrag bis zu 50.000 Euro. Die Rechnungen werden durch das Zufallsprinzip ausgewählt, also hat eine niedrige Rechnung die gleiche Chance gezogen zu werden wie eine sehr hohe Rechnung.

Was ist, wenn man keine Bestätigungsmail bekommen hat?

Die Bestätigungsmail wird an jeden geschickt, der das Teilnahme-Formular ausfüllt. Wenn ihr keine Mail erhalten habt, seht bitte in eurem Spam-Ordner nach.

Ich höre ANTENNE BAYERN über Internet oder DAB+, darf ich auch teilnehmen?

Eine Teilnahme ist von überall aus möglich. Bitte bedenkt aber, dass unser Programm via DAB+ und Internet etwas verzögert ausgestrahlt wird. Sobald die drei Titel via UKW ausgestrahlt wurden, ist die Runde beendet. Teilnehmer, die nach Ablauf des dritten Songs anrufen, haben keinen Anspruch auf die Bezahlung ihrer Rechnung, auch wenn der letzte Song via DAB+ oder Webradio noch läuft.

Wie kann ich am Early-Bird-Bonus in Höhe von 25.000 Euro teilnehmen?

Teilnehmer, die ihre Rechnung bis zum 27.08.2023 über das Teilnahmeformular einreichen, können an der Zusatzverlosung für den Early-Bird-Bonus in Höhe von 25.000 Euro teilnehmen. Jeder, der seine Rechnung bis zu diesem Zeitpunkt einreicht, nimmt automatisch an der Zusatzverlosung für den Early-Bird-Bonus in Höhe von 25.000 Euro teil.

Wie wird der Early-Bird-Bonus Sieger ermittelt?

Am 28. August 2023 wird für die Spielrunde um kurz nach 7:00 Uhr eine Rechnung aus allen Rechnungen gezogen, die bis zum 27. August 2023 eingereicht wurden. In dieser Spielrunde wird nicht nur eine Rechnung gezogen, sondern auch die Zusatzverlosung in Höhe von 25.000 Euro durchgeführt. Es wird ein Name gezogen und ausgerufen, derjenige hat 30 Minuten Zeit sich zu melden. Meldet sich der aufgerufene Early-Bird-Bonus-Teilnehmer nicht innerhalb von 30 Minuten, wird ANTENNE BAYERN an diesem Tag stündlich eine weitere Early-Bird-Rechnung samt Zusatzverlosung ausspielen, bis ein Gewinner mit Zusatzverlosung ermittelt und der ANTENNE BAYERN Early-Bird-Bonus in Höhe von 25.000 Euro ausgespielt ist.

Was passiert, wenn niemand innerhalb der 30 Minuten anruft?

Kommt es bei der Ausrufung des Namens aufgrund keines Anrufes des ausgerufenen Teilnehmers oder sonstigen Gründen zu keinem Gewinn, wird in dieser Spielrunde ein weiterer Teilnehmer ausgerufen. Die Spielrunde gilt als beendet, wenn ein ausgerufener Teilnehmer angerufen und seine Rechnung bezahlt wurde.

Kann man mitmachen, auch wenn man nicht den ganzen Tag Radio hören kann?

Natürlich könnt ihr trotzdem mitmachen. Bittet doch einfach Freunde, Bekannte und Kollegen mitzuhelfen. Wenn die euren Namen im Radio hören, sollen sie euch einfach schnell Bescheid geben.

Warum muss ich meine Telefonnummer angeben?

Um den Anrufer in den Spielrunden zweifelsfrei als den gesuchten Hörer zu identifizieren, benötigen wir die Telefonnummer. Sie wird natürlich nach Aktionsende sofort gelöscht.