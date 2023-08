Der SV Kollnburg aus dem bayerischen Wald in Niederbayern ist ein Fußball- und Sportverein mit ganz viel Herz. Seit Jahren kümmern die vielen Betreuer und Betreuerinnen sich um Kids mit und ohne Handicap.



Da wird Fußball gespielt, ganze Turniere ausgerichtet, Wanderungen unternommen, Exkursionen und ganz wichtig das alljährliche Feriencamp organisiert. Das Camp steht jetzt wieder an, doch leider ist es ist in diesem Jahr gefährdet: Denn der Vereinsbus für den Transport der Kids ist nach 26 Dienstjahren zu alt und kaputt. Das Feriencamp für die Kids droht auszufallen.