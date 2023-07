1. AKTIONSDAUER UND AKTIONSZEITEN

Die Aktion wird ab dem 21. Juli 2023 durchgeführt. Die Aktion läuft bis 22.07.2023 und kann von ANTENNE BAYERN jederzeit im eigenen Ermessen beendet oder verlängert werden. ANTENNE BAYERN behält sich insbesondere vor, Sonderspielrunden durchzuführen, die vorab im Programm rechtzeitig angekündigt und erläutert werden. Der potentielle Gewinn ist die Übermittlung der Eintrittskarten für die Pferdeshow Cavalluna für den 04.08.2023.

2. ANMELDUNG/REGISTRIERUNG

Für die Teilnahme an der Aktion ist eine Anmeldung über das Aktionsformular auf antenne.de erforderlich. ANTENNE BAYERN ist berechtigt, während der laufenden Aktion zusätzliche kostenfreie Teilnahmemöglichkeiten zu eröffnen. Jeder Teilnehmer muss folgende personenbezogene Angaben machen: Name und Vorname, Alter, Telefonnummer, Wohnort sowie E-Mail-Adresse. Die elektronische Anmeldung über das Formular wird per E-Mail bestätigt. Die Anmeldung erfordert die ausdrückliche Einwilligung des Teilnehmers in diese Teilnahmebedingungen einschließlich der Datenverwendung gemäß Ziff. 9. ANTENNE BAYERN weist darauf hin, dass ANTENNE BAYERN keine Gewähr für die problemlose Nutzung des Telefonnetzes sowie des Internets übernehmen kann. Eventuelle Einschränkungen gehen zu Lasten des Teilnehmers.

3. MODUS

3.1 Während des Aktionszeitraums wählt ANTENNE BAYERN unter allen jeweils bis zum Zeitpunkt der Ziehung eingereichten Anmeldungen die Gewinner aus.

3.2 Um die Einhaltung der Teilnahmebedingungen zu überprüfen und abzufragen, erfasst der Hörerservice von ANTENNE BAYERN Vorname, Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer des anrufenden Teilnehmers. Der Hörerservice überprüft auch, ob der Teilnehmer die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt und mit den Teilnahmebedingungen einverstanden ist. Die Angaben des Teilnehmers sind verbindlich und können im weiteren Ablauf der Aktion nicht mehr geändert werden. Eine gleichwohl vorgenommene oder versuchte Änderung der Angaben führt zum sofortigen Ausschluss des Teilnehmers von der Aktion.

4. GEWINN UND ABWICKLUNG

4.1 Der Gewinn sind drei Familien Gewinnpakete für die Cavalluna Show am Freitag, den 04.08.2023 um 13 Uhr mit folgenden Leistungen: Eintritt in die Show (Tickets mind. Kategorie 2), Backstagetour ab 14.45 Uhr, Showpferde kennenlernen und erleben, inkl. Snack & Getränke. Die Abwicklung der Gewinne erfolgt ausschließlich unter Vorlage eines gültigen Personalausweises im direkten Kontakt zwischen dem jeweiligen Gewinner und ANTENNE BAYERN. Sämtliche mit dem Gewinn ggf. einhergehenden Folge- und Nebenkosten sind vom Gewinner zu tragen. ANTENNE BAYERN übernimmt keinerlei Gewähr-, Sachmangel- oder Garantieleistungen. Mit der einmaligen Erfüllung des Gewinns wird ANTENNE BAYERN von allen Verpflichtungen frei. Eine Übertragung oder Abtretung auf Dritte ist nicht möglich.

5. TEILNAHMEBERECHTIGUNG

5.1 Teilnahmeberechtigt ist jeder Teilnehmer, der das 18. Lebensjahr vollendet hat.

5.2 Von der Teilnahme ausgenommen sind Mitarbeiter der Landesmedienanstalten und alle Angestellten, Mitarbeiter und Berater von ANTENNE BAYERN sowie der mit ANTENNE BAYERN verbundenen Unternehmen (gem. § 15 Aktiengesetz) und Unternehmen, die den Preis zur Verfügung gestellt haben. Dies gilt ebenso für die nächsten Familienangehörigen (Eltern, Ehepartner, Kinder, Schwester, Brüder) der genannten Personen.

6. AUSSCHLUSS VON DER TEILNAHME

ANTENNE BAYERN ist berechtigt, Teilnehmer bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen oder bei Verdacht der Manipulation oder sonstigen betrügerischen Verhalten von der Teilnahme oder vom Gewinn auszuschließen. Darunter fallen z. B. Versuche, den Teilnahmevorgang zu beeinflussen, etwa durch Störung des Ablaufs, durch Belästigung oder Bedrohung von Mitarbeitern oder anderer Teilnehmer. Liegen die Voraussetzungen für einen Teilnahmeausschluss vor, so ist ANTENNE BAYERN auch berechtigt, bereits gewährte Gewinne zurückzufordern. Ebenfalls behält sich ANTENNE BAYERN in solchen Schritten weitere rechtliche Schritte vor.

7. EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Mit der Anmeldung gemäß Ziff. 2 erklären sich alle Teilnehmer damit einverstanden, dass ihre Namen und ihr Wohnort bei der Durchführung der Aktion im Programm von ANTENNE BAYERN genannt werden sowie auf antenne.de, in Social Media Auftritten von ANTENNE BAYERN bei Facebook, TikTok und Instagram veröffentlicht werden können. Anrufer auf der Studiohotline sowie auf der kostenpflichtigen Hotline* erklären außerdem ihr Einverständnis mit der Aufzeichnung des Telefonats und zur ein- oder mehrmaligen Ausstrahlung der Aufzeichnung und der Nennung ihres Namens im Programm von ANTENNE BAYERN und deren digitalen Kanälen. Mit Gewinnfall erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass ANTENNE BAYERN die Rechnung, Namen, Wohnort und ggf. ein bereitgestelltes Foto auf den digitalen Kanälen von ANTENNE BAYERN (z.B. Webseite unter www.antenne.de, Facebook, Instagram , TikTok) veröffentlicht und für Pressezwecke Dritten zur Verfügung stellt. Der Gewinner überträgt ANTENNE BAYERN das exklusive Recht von ihm gemachte Bild- und Tonaufnahmen unentgeltlich, unterlizenzierbar, sowie zeitlich und räumlich unbeschränkt im Rahmen von Nachberichten über das Gewinnspiel zu veröffentlichen, auch unter Nennung des Namens des Gewinners.

8. INTERVIEWS/BILD- UND FILMMATERIAL

Der Gewinner erklärt seine grundsätzliche Bereitschaft, auf Interviewanfragen von ANTENNE BAYERN oder anderer Medien im Zusammenhang mit seinem Gewinn einzugehen und an der Herstellung von Bild- Video und Filmmaterial mitzuwirken (z. B. öffentliche Preisübergabe, Fototermin etc.).

9. DATENSCHUTZ

9.1 Wie in Ziff. 2 beschrieben, werden bei der Registrierung folgende personenbezogene Daten erhoben: Rechnungsbetrag, Name und Vorname, Alter, Wohnort, Telefonnummer und E-Mail Adresse.

9.2 Der Teilnehmer willigt ein, dass ANTENNE BAYERN die erhaltenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhebt, speichert, verarbeitet und nutzt. Telefongespräche werden zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der Höreraktion und gegebenenfalls zur Veröffentlichung aufgezeichnet. Spätestens mit dem Ende der Höreraktion werden die personenbezogenen Daten und die Aufzeichnung gelöscht.

9.3 Die Daten, die die Teilnehmer im Rahmen dieser Aktion übermitteln, werden von ANTENNE BAYERN ausschließlich für die Durchführung dieser Aktion genutzt. Es sei denn, der Teilnehmer hat seine Einwilligung zur weitergehenden, insbesondere werblichen Nutzung seiner Daten erteilt. Ausführliche Informationen zum Datenschutz, ihren Rechten insbesondere auch zum Widerruf der Einwilligung, Berichtigung, Auskunft und Löschung befinden sich unter https://www.antenne.de/antenne-bayern/datenschutz. Soweit die Aktion noch andauert, führt ein Widerruf oder Löschungsverlangen zwingend zum Ausschluss des Teilnehmers.

10. VORZEITIGE BEENDIGUNG

ANTENNE BAYERN behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu modifizieren, auszusetzen, abzubrechen oder zu beenden, wenn die Durchführung und/oder Abwicklung der Aktion aus rechtlichen und/oder tatsächlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann, insbesondere wenn der Verdacht der Manipulation besteht. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keinerlei Ansprüche gegen ANTENNE BAYERN zu.

11. AUSSCHLUSS DES RECHTSWEGS

ANTENNE BAYERN wird Gewinne nur an Personen übergeben, die alle Voraussetzungen dieser Teilnahmebedingungen erfüllen. Der Rechtsweg ist für die Durchführung der Aktion, die Gewinnentscheidung und die Auszahlung des Gewinns ausgeschlossen.

12. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

ANTENNE BAYERN ist stets bemüht, in technisch einwandfreier Qualität zu senden und korrekte Aussagen im Programm zu machen. ANTENNE BAYERN haftet jedoch nicht für Fehlaussagen oder technisch bedingte Fehler im Zusammenhang mit der Gewinnentscheidung.

Version 18072023

* 14 cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, max. 42 cent / Minute aus den deutschen Mobilfunknetzen, Kosten des Anrufs aus dem Ausland können deutlich höher sein.