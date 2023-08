FC BAYERN - RB Leipzig: Wir schicken euch zum DFL-Supercup!

Sei live dabei beim DFL-Supercup Finale, dem Spitzenspiel des FC BAYERN MÜNCHEN gegen den FB Leipzig am 12.08.2023 um 20:45 Uhr!



Am 12. August treffen die beiden Vereine in der Münchner Allianz Arena aufeinander! Gemeinsam mit EA SPORTS FC 24 verlosen wir für dich und eine Begleitperson Tickets für das Fußballspiel!