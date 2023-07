1. Unter allen registrierten Teilnehmern werden nach dem Zufallsprinzip zwölf Gewinner ermittelt, die jeweils für sich und bis zu fünf Begleitpersonen ein Thermen-Paket erhalten. Ein Thermen-Paket beinhaltet den Tageseintritt in die Therme Erding von bis zu fünf Personen incl. Wellenbad und Rutschenzugang sowie eine Palm Lounge Deluxe incl. Champagnerpackage. Der Teilnehmer muss sich hierfür mit seinen persönlichen Daten (Vorname, Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) im Teilnahmeformular auf www.antenne.de registrieren.



2. Jeder Gewinner wird per Los ermittelt, sowie telefonisch oder per E-Mail von ANTENNE BAYERN benachrichtigt.



3. Teilnahmeberechtigt ist jeder Teilnehmer, mit Wohnsitz in Deutschland, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind außer den Mitarbeitern der Landesmedienanstalten und allen Angestellten, Mitarbeiter und Berater von ANTENNE BAYERN sowie der mit ANTENNE BAYERN verbundenen Unternehmen (gem. § 15 Aktiengesetz). Dies gilt ebenso für die Familienangehörigen der genannten Personen.



4. ANTENNE BAYERN ist berechtigt, Teilnehmer bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen oder bei Verdacht der Manipulation von der Teilnahme an der Aktion auszuschließen. Liegen die Voraussetzungen für einen Teilnahmeausschluss vor, so ist ANTENNE BAYERN berechtigt, gewährte Gewinne zurück zu fordern.



5. ANTENNE BAYERN ist stets bemüht, in technisch einwandfreier Qualität zu senden und korrekte Aussagen im Programm zu machen. ANTENNE BAYERN haftet jedoch nicht für Fehlaussagen (z.B. zum Gewinn) oder technisch bedingter Fehler im Zusammenhang mit der Gewinnentscheidung.



6. Mit der Teilnahme an der Aktion erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur Aufzeichnung des ggf. mit ihm geführten Telefonats / Reportage und zur ein- oder mehrmaligen Ausstrahlung der Aufzeichnung und der Nennung seines Namens im Programm von ANTENNE BAYERN. Dabei ist der Teilnehmer auch mit einer eventuellen Nutzung zu Eigenwerbezwecken von ANTENNE BAYERN einverstanden. Für den Gewinnfall erklärt der Teilnehmer außerdem sein Einverständnis damit, dass sein Name vom Sender ausgestrahlt sowie der Name und ein Foto auf den digitalen Kanälen von ANTENNE BAYERN (insb. www.antenne.de, Apps, Instagram, Facebook) veröffentlicht wird.



7. Jeder Gewinner erklärt seine grundsätzliche Bereitschaft, auf Interviewanfragen von ANTENNE BAYERN oder anderer Medien im Zusammenhang mit seinem Gewinn einzugehen.



8. Teilnahmeschluss ist der 12.08.2023 um 23:59 Uhr.



9. ANTENNE BAYERN wird die Gewinne nur an Personen ausgeben, die alle Voraussetzungen dieser Teilnahmebedingungen erfüllen. Der Rechtsweg ist für die Durchführung der Gewinn-Aktion, die Gewinnentscheidung und auch die Gewährung des Gewinns ausgeschlossen. Eine Übertragung oder Abtretung an Dritte ist nicht möglich. Ebenso wenig eine Barauszahlung.



10. DATENSCHUTZ



10.1 Bei der Teilnahme werden folgende personenbezogene Daten erhoben: Name und Vorname, Wohnanschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.



10.2 Der Teilnehmer willigt ein, dass ANTENNE BAYERN die erhaltenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhebt, speichert, verarbeitet und nutzt. Ferner dürfen diese personenbezogenen Daten zur weiteren Gewinnabwicklung an die Therme Erding weitergegeben werden. Spätestens mit dem Ende der Aktion werden die personenbezogenen Daten gelöscht.



10.3 Die Daten, die die Teilnehmer im Rahmen dieser Aktion übermitteln, werden von ANTENNE BAYERN ausschließlich für die Durchführung dieser Aktion genutzt. Es sei denn, der Teilnehmer hat seine Einwilligung zur weitergehenden, insbesondere werblichen Nutzung seiner Daten erteilt. Ausführliche Informationen zum Datenschutz, ihren Rechten insbesondere auch zum Widerruf der Einwilligung, Berichtigung, Auskunft und Löschung befinden sich unter https://www.antenne.de/infos/datenschutz/. Soweit die Aktion noch andauert, führt ein Widerruf oder Löschungsverlangen zwingend zum Ausschluss des Teilnehmers.



Version 22062023