Der Sommer dieses Jahr mit all seinem Regen und der Kälte war etwas frustrierend... für uns Menschen. Den bayerischen Pilzen hat das feuchte Wetter in Kombination mit den wieder ansteigenden Temperaturen ganz gut getan! Jetzt ist also die perfekte Zeit sich auf die Suche nach leckeren Schwammerl zu machen. Es gibt zahlreiche Rezepte, die ihr mit Pilzen zubereiten könnt. Und die sind nicht nur lecker, sondern auch gesund und kalorienarm.

Viele Sammler sind sich jedoch sehr unsicher beim Suchen, denn leider gibt es auch viele giftige Pilze - und die sehen den essbaren oftmals gefährlich ähnlich. An gewissen äußeren Merkmalen lassen sie sich aber trotzdem gut unterscheiden.