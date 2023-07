Früher Feierabend statt Pause: Ist das erlaubt?

In der heutigen Arbeitswelt, in der Zeit oft knapp und die Anforderungen hoch sind, suchen viele Arbeitnehmer nach Möglichkeiten, ihre Arbeitszeit effektiver zu gestalten . Eine Frage, die sich dabei immer wieder stellt, lautet: Kann man die reguläre Pause auslassen und stattdessen früher Feierabend machen?

Früher Feierabend machen

Grundsätzlich gilt: Die Pause auszulassen und früher zu gehen sei nur möglich, wenn der Chef einverstanden ist, erläutert Alexander Bredereck. Eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die den Verzicht auf Pausen und die frühere Beendigung der Arbeitszeit regelt, ist in vielen Fällen möglich. Es ist jedoch ratsam, diese Vereinbarung schriftlich festzuhalten, um mögliche Missverständnisse zu vermeiden. In einigen Unternehmen gibt es sogenannte Gleitzeitmodelle, bei denen Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit flexibel gestalten können. In solchen Fällen ist es oft möglich, die Pause zu kürzen oder sogar auszulassen, um früher den Feierabend anzutreten. Allerdings müssen die gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der maximalen Arbeitszeit pro Tag und pro Woche weiterhin eingehalten werden.

Doch eine allgemeine Regelung, dass ihr früher Feierabend machen könnt, statt eure Pause zu nehmen, gibt es nicht.